Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
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Общество
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РБК 16:29
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Общество
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Коммерсантъ вчера в 12:28
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Российская газета 16:13
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Российская газета 05:05
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Sport24.ru 15:10
Происшествия
На французской атомной подводной лодке произошел пожар
На судостроительном заводе в Тулоне произошел пожар в отсеках атомной подводной лодки «Жемчуг» (Perle), которая с января стоит на плановом ремонте в сухом доке.
Коммерсантъ 15:35
Недвижимость
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Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета вчера в 07:03
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Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
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Российская газета 07:39
Футбол
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РИА Новости 16:15
Космос
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Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 16:53
Шоу-бизнес
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Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
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В Белоруссии заявили о снижении числа случаев инфицирования COVID-19
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RT на русском вчера в 18:41
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
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Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник вчера в 19:55
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
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Коммерсантъ 10:28
Энергетика
МЭА спрогнозировало рекордное падение мирового спроса на газ
В текущем году мировой спрос на газ ждет рекордное падение.
Газета.Ru 10 июня в 03:37
Политика
Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25