Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков.
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с чего всё началось
Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.Коммерсантъвчера в 04:30
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Бизнес-центры: ставки снижены, оттока нет. Рейтинг офисных комплексов Челябинска
Деловой квартал (Челябинск)11 июня в 03:51
2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
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Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
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Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
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Общество
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