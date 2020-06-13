Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
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с чего всё началось
Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.Коммерсантъвчера в 04:30
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2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
Банки Сегоднявчера в 05:37
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Взгляд.ру вчера в 08:23
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Происшествия
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РИА Новости 09:39
Общество
В Новочеркасске развесили баннеры с ошибкой в названии нашей страны
В центре Новочеркасска накануне Дня России появились баннеры с орфографической ошибкой.
161.ru 07:58
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Газета.Ru 10:43
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На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
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Кубань 24 03:47
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Lenta.ru вчера в 08:45
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Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:31
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
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Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее
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Афиша Daily вчера в 09:20
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков
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На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
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REGNUM 04:06
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РИА Новости 05:23
Политика
National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике
РИА Новости вчера в 08:33
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Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11