Недвижимость
КоммерсантъВторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Самое выраженное снижение цен за месяц, по данным ЦИАН, произошло в Челябинске, где вторичная недвижимость подешевела в среднем на 7,3%, до 44,6 тыс. руб. за кв. м. Стоимость жилья в Уфе опустилась на 6,9%, до 75 тыс. руб. за кв. м. Одновременно город стал одним из лидеров по падению цен относительно аналогичного периода прошлого года — снижение оценивается в 11,3%.
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с чего всё началось
Квартиры в старом фонде начали дешеветь Низкий спрос на фоне карантинных ограничений и массовая переориентация потенциальных покупателей жилой недвижимости на сегмент новостроек из-за начала действия программы по субсидированию ипотеки, заставили собственников квартир на вторичном рынке задуматься о снижении цен.Коммерсантъвчера в 04:30
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2020 год может оказаться удачным для покупки жилья на вторичном рынке – оно подешевеет на 8-10%
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