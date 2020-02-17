Политика

КоммерсантъКоммерсантъВторое чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Совет Госдумы продлил до 2 марта срок представления поправок к проекту.
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Кто во что гарант

Коммерсантъ16:58

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

ТАСС09:01

Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

RT на русском08:39

Законопроект об изменениях в Конституции может быть рассмотрен во втором чтении 10-го марта

Эхо Москвы09:31

Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Российская газета09:13

Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции

РБК10:09

Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта

РИА Новости09:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
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Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
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Газета.Ru 11:11
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50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
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Общество

В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»

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Медицинский туризм в Приморье будут активно продвигать через соцсети Китая

Власти Приморья планируют в 2020 году начать популяризацию медицинского туризма в Китае через активную рекламную кампанию.
Будущее России. Национальные проекты 02:25
Общество

В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
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Общество

В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Газета.Ru 07:40
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«МЮ» опять переиграл «Челси». Но ему помогли три решения VAR!

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Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Газета.Ru 10:16
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В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

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Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
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В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку

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Жилищное строительство в России начало снижаться

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Умер переживший авиакатастрофу в Мюнхене бывший вратарь «МЮ»

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Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ

«Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о заключении контракта с компанией i3 Ventures для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
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«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
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