Политика
КоммерсантъВторое чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Совет Госдумы продлил до 2 марта срок представления поправок к проекту.
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Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Происшествия
Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда
Свидетели рассказали следователям: причиной ссоры мужчин стал неудачно припаркованный автомобиль.
Происшествия
В Башкирии спасли провалившийся под лед табун лошадей
Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
Общество
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
Гаджеты
Первая партия флагманского Xiaomi Mi 10 Pro окажется неполноценной
Китайская компания Xiaomi сообщила неприятную новость относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который только-только дебютировал в Китае.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Общество
В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».
Здоровье
Медицинский туризм в Приморье будут активно продвигать через соцсети Китая
Власти Приморья планируют в 2020 году начать популяризацию медицинского туризма в Китае через активную рекламную кампанию.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Общество
ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков
Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Недвижимость
Жилищное строительство в России начало снижаться
Происшествия
Прокуратура извинилась за преследование пенсионера из Челябинска. У него прошел обыск с автоматчиками из-за надбавки к пенсии в 1,5 тысячи рублей
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, которого подозревали в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Футбол
«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ
«Барселона» на официальном сайте опровергла информацию о заключении контракта с компанией i3 Ventures для защиты имиджа президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне
"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.