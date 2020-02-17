Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Совет Госдумы продлил до 2 марта срок представления поправок к проекту.

Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Экономика Центробанк изменит основания для блокировки счетов ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.

Общество Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.

Политика Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец» Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.

Общество В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках» Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».

Общество В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.

Авто Новый Kia Sorento официально представлен Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.