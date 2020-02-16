Политика
КоммерсантъВторое чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта
Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Совет Госдумы продлил до 2 марта срок представления поправок к проекту.
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Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Общество
Книжные магазины закрылись в знак протеста
Как растет общественный резонанс из-за приговора по делу «Сети» Несколько российских книжных магазинов на день закрылись в знак протеста против приговора по делу так называемой террористической организации «Сеть» (запрещена в РФ).
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Экономика
Украина заявила о «проедании» промышленности
Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».
Политика
Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии
Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.
Происшествия
В тюрьме умер осужденный «краснодарский каннибал»
Культура
На ТВ начинается показ сериала «Домашний арест»
Общество
Большой театр отреагировал на претензии Волочковой из-за пенсии
Балерине Анастасии Волочковой для оформления пенсии следует обращаться не в Большой театр, а в Пенсионный фонд, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Футбол
В Калининграде проведут мониторинг несущих конструкций стадиона на Острове
Эксперты проведут мониторинг несущих конструкций стадиона «Калининград».
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Футбол
«Спартак» сыграет товарищеский матч с «Пахтакором» в Москве
Армия и оружие
Курдов уличили в поддержке Асада в Сирии
Бойцы Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую в Турции считают террористической организацией, оказывают активную поддержку силам сирийского президента Башара Асада в ходе боевых действий в Идлибской зоне деэскалации.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Политика
Киев узаконит нацистское приветствие отдельным приказом
О возможной отмене одиозного приветствия «слава Украине» с ответом «героям слава» заговорили после отмены закона о строевом уставе украинской армии.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Здоровье
В Тульской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 6,4%
С 10 по 16 февраля в Тульской области зарегистрировано 9110 случаев гриппа и ОРВИ.
Игры
Разработчик назвал разницу между Sony PS5 и Xbox Series X
Разработчик описал отличия Sony PS 5 и Xbox Series X. Обе консоли должны стать доступны для покупки к концу текущего года, примерно в рождественский период.
Политика
В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР
Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Представитель РПЦ осудил высказывание Дмитрия Смирнова о женщинах. Ранее протоиерей сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Политика
СМИ узнали о звонках подозреваемого в убийстве в Берлине ветеранам ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков неоднократно созванивался с ветеранами КГБ и ФСБ, говорится в совместном расследовании изданий The Insider и Der Spiegel, а также проекта Bellingcat.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.