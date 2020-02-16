Политика

КоммерсантъКоммерсантъВторое чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Конституцию может пройти 10 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Совет Госдумы продлил до 2 марта срок представления поправок к проекту.
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Госдума продлила срок подачи поправок в проект об изменении Конституции

РБК10:09

Второе чтение поправок к Конституции может пройти 10 марта

Коммерсантъ08:36

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

ТАСС09:01

Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Российская газета09:13

Законопроект об изменениях в Конституции может быть рассмотрен во втором чтении 10-го марта

Эхо Москвы09:31

Предложения по поправкам в Конституцию направят в Госдуму до 2 марта

РИА Новости09:00

Как заспамить Конституцию

Ведомостивчера в 16:02
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