Политика

ТАССТАССВторого за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось
Государственная пограничная служба Украины сообщила
, что в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула прибыла журналистка, работающая на одном из российских телеканалов.
РБК07:21

Подробнее о событии

Украинские пограничники отказались пустить в страну журналистку НТВ

РБК08:38

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

ТАСС07:36

На Украину не пустили двух журналистов НТВ за два дня

Дождь07:48

Журналистку НТВ не пустили на Украину

Известия07:41

Двух российских журналистов не впустили на Украину

Газета.Ru07:40

Второго за сутки журналиста НТВ не пустили в Киев

НТВ07:50

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»

Lenta.ru06:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Общество

Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения

В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Ридус вчера в 15:41
Политика

Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы

Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
News.ru 07:07
Наука

Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Российская газета 08:50
Политика

Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:18
Общество

Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
РИА Новости 09:00
Общество

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

RT на русском 01:13
Происшествия

В России нашли обглоданный собаками труп ребенка

В Уфе нашли тело погибшего ребенка, обглоданное собаками.
Lenta.ru 08:28
Общество

Генерал США рассказал о технологии доставки человека в любую точку планеты

REGNUM 08:56
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе

В сообщении указывается, что провокацию совместно готовят лидеры террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (коалиция боевиков, которую возглавляют террористы из запрещенной в России «Джабха ан-Нусры») и члены организации «Белые каски».
РБК 12 декабря в 16:17
Авто

Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России

Автомобильные эксперты назвали самые популярные версии машин, возрастом в три года.
Car.ru 12 декабря в 13:26
Биатлон

Биатлонистка Юрлова-Перхт объяснила, почему упустила золото в эстафете

Чемпионат 08:30
Шоу-бизнес

Счета Айзы Анохиной заблокировали после ее отказа от фамилии Гуфа

35-летняя Айза Анохина стала популярна благодаря браку с рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф.
StarHit.ru 07:00
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
REGNUM вчера в 23:06
Политика

Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора

Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Известия 08:36
Шоу-бизнес

Миро назвала Бабкину пластиковой

Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Вести Подмосковья вчера в 12:40
Космос

NASA показало «самую мощную ракету»

Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.
Хайтек+ 12 декабря в 01:27
Футбол

Жирков получил награду «Джентльмен года»

Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков награжден за победу в номинации «Джентльмен года».
Матч ТВ 08:23
Политика

Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Политика

Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
BFM.ru 02:03
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Авто

В России анонсировали предновогодние скидки на автомобили

Автодилеры России объявили о предновогодних скидках.
32CARS.ru вчера в 01:57
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Игры

THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

Мир фантастики 02:27
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Единоборства

58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу на турнире ММА

На турнире Shamrock FC 326 в Канзасе 58-летняя американка Лаура Ли Джонс отправила в нокаут 21-летнюю соотечественницу Рэй Остемповски.
РИА Новости 07:16
Футбол

«Реал Сосьедад» — «Барселона». Видеотрансляция

Ранее команды встречались друг с другом 24 раза. «Реал Сосьедад» одержал 5 побед, «Барселона» — 16, еще три встречи завершились вничью.
Sport24.ru 08:31
Происшествия

Подросток покончил с собой из-за кражи шоколада в магазине

13-летний подросток покончил с собой из-за того, что родители узнали о том, что он украл шоколад из магазина.
РЕН ТВ 06:24
Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Pravda.Ru 05:06
Происшествия

В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана

Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.
РИА Новости 12 декабря в 22:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное