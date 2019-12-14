Политика
ТАССВторого за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину
В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.
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Общество
Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения
В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы
На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
Общество
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Происшествия
В России нашли обглоданный собаками труп ребенка
В Уфе нашли тело погибшего ребенка, обглоданное собаками.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе
В сообщении указывается, что провокацию совместно готовят лидеры террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (коалиция боевиков, которую возглавляют террористы из запрещенной в России «Джабха ан-Нусры») и члены организации «Белые каски».
Авто
Названы самые популярные автомобили-трехлетки в России
Автомобильные эксперты назвали самые популярные версии машин, возрастом в три года.
Шоу-бизнес
Счета Айзы Анохиной заблокировали после ее отказа от фамилии Гуфа
35-летняя Айза Анохина стала популярна благодаря браку с рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Политика
Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.
Шоу-бизнес
Миро назвала Бабкину пластиковой
Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».
Космос
NASA показало «самую мощную ракету»
Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.
Футбол
Жирков получил награду «Джентльмен года»
Полузащитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков награжден за победу в номинации «Джентльмен года».
Политика
Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Политика
Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Авто
В России анонсировали предновогодние скидки на автомобили
Автодилеры России объявили о предновогодних скидках.
Кино
На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»
Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
Игры
THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Единоборства
58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу на турнире ММА
На турнире Shamrock FC 326 в Канзасе 58-летняя американка Лаура Ли Джонс отправила в нокаут 21-летнюю соотечественницу Рэй Остемповски.
Футбол
«Реал Сосьедад» — «Барселона». Видеотрансляция
Ранее команды встречались друг с другом 24 раза. «Реал Сосьедад» одержал 5 побед, «Барселона» — 16, еще три встречи завершились вничью.
Происшествия
Подросток покончил с собой из-за кражи шоколада в магазине
13-летний подросток покончил с собой из-за того, что родители узнали о том, что он украл шоколад из магазина.
Авто
Определены самые популярные иномарки с пробегом в России
Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
Спасатели обнаружили тела шести жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд, сообщила полиция страны.