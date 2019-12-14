с чего всё началось

В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

Общество Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.

Наука Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.

Общество Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Политика Матвиенко прокомментировала отставку иркутского губернатора Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку, потому что понял, что не справляется с проблемами региона.

Шоу-бизнес Миро назвала Бабкину пластиковой Бабкину сравнили с Ани Лорак, но Миро посчитала, что у певицы «фотошоп головного мозга».

Космос NASA показало «самую мощную ракету» Первый испытательный полет ракеты должен был состояться еще в ноябре 2018, а расходы возросли на 29%, с $6,2 млрд до $8 млрд.

Политика Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.