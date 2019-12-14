Политика

ТАССТАССВторого за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.
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с чего всё началось
Государственная пограничная служба Украины сообщила
, что в киевский аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула прибыла журналистка, работающая на одном из российских телеканалов.
РБК07:21

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Журналистку НТВ не пустили на Украину

Известия07:41

Двух журналистов НТВ не пустили на Украину

Коммерсантъ08:18

Второго за сутки журналиста НТВ не пустили в Киев

НТВ07:50

Украинские пограничники отказались пустить в страну журналистку НТВ

РБК08:38

Двух российских журналистов не впустили на Украину

Газета.Ru07:40

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

ТАСС07:36

Российскую журналистку не пустили на Украину из-за фото во «ВКонтакте»

Lenta.ru06:46
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Популярный южнокорейский изготовитель машин Kia сообщил о начале продаж новой генерации Kia Optima.
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

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