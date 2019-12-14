с чего всё началось

В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

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