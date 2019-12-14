с чего всё началось

В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

Наука Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.

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Энергетика «Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.

Общество В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.

Биатлон Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету в Хохфильцене Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал состав команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

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Происшествия СК начал проверку после падения башенного крана на Урале Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.

Политика Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.