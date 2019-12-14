Политика
ТАССВторого за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину
В последние несколько лет российским журналистам въезд в страну был закрыт. В четверг журналисты телеканала "Звезда" были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в пятницу в киевском аэропорту отказали во въезде на территорию Украины съемочной группе российского телеканала НТВ.
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Культура
Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил
Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
Происшествия
Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке
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NASA испытала самую большую в мире ракету для лунных миссий
Разработчики проверили, сможет ли он выдержать давление, гораздо большее того, что будет во время полета.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Общество
Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках
Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
Наука
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов
Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Технологии
Обновление Windows привело к бесконечной ошибке у пользователей
Пользователи пожаловались, что система не может установить обновление и выдает бесконечную ошибку.
Политика
Песков заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»
Судьбоносного прорыва на саммите в "нормандском формате" не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка»
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Политика
Свергнутого президента Судана приговорили к двум годам за коррупцию
Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум года лишения свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
Политика
Митинг в поддержку Левченко и Грудинина проходит в центре Москвы
Акция организована в поддержку представителей партии: экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина, против которых, по мнению КПРФ, ведётся информационная кампания.
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Политика
Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа
В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на мужскую эстафету в Хохфильцене
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал состав команды на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене.
Футбол
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Уотфордом»
«Ливерпуль» победил «Уотфорд» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Происшествия
Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца военнослужащего Вооруженных сил Украины Андрея Антоненко по подозрению в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Общество
Депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин на открытии школы
Культура
Винокур высказался о мате Лещенко в шоу Галкина
Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Кино
Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых «Звездных войн»
Никто не покидает "Звездные войны" по-настоящему и навсегда.
Происшествия
СК начал проверку после падения башенного крана на Урале
Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.
Биатлон
Глава СБР: «В ближайшее время Поршнева и Шевнина получат приглашение в основную команду»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о предстоящих измненениях в составе основной женской сборной.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Политика
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата
Епифаний, возглавляющий ПЦУ - раскольническую Православную церковь Украины сегодня официально объявил о ликвидации Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.