Общество
Газета.RuВторой борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень
Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА "Новости". Самолет ВКС РФ доставил 64 гражданина России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус, в Тюменскую область. Отмечается, что среди пассажиров заболевших нет.
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Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Комсомольская правда04:23
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Общество
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