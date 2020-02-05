Общество

Газета.RuГазета.RuВторой борт с россиянами из Уханя прибыл в Тюмень

Второй борт из Уханя с россиянами прибыл в Тюмень, передает РИА "Новости". Самолет ВКС РФ доставил 64 гражданина России из китайского города Ухань, где бушует коронавирус, в Тюменскую область. Отмечается, что среди пассажиров заболевших нет.
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