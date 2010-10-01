Здоровье

Телеканал 360°Телеканал 360°Второй день подряд в России выявлено менее 7 тысяч случаев коронавируса

Уже второй день подряд число выявленных случаев COVID-19 не превышает отметку в семь тысяч. Всего российские медики с начала пандемии зафиксировали 627 646 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 393 352 человека.
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Ситуация с коронавирусом в России: второй день подряд менее 7 тысяч заражений

BFM.ru04:38

В России за сутки выявлено 6852 новых случая заражения коронавирусом и 188 летальных исходов

Наша версия04:24

Второй день подряд в России выявлено менее 7 тысяч случаев коронавируса

Телеканал 360°03:46
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии

Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
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Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве

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Судя по всему, тенденция повышения стоимости флагманских смартфонов в следующем году продолжится: даже если производители найдут способ сэкономить на экранах и памяти, то за топовую платформу Qualcomm Snapdragon 875 придется платить чуть ли не в два раза больше, чем за нынешнюю Snapdragon 865.
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«Библио-Глобус» планирует привезти в Калининград до 50 тысяч туристов

Российский туроператор "Библио-Глобус" планирует привезти в Калининградскую область в этом сезоне до 50 тысяч туристов, сообщила журналистам исполнительный директор компании Ирина Костенко.
РИА Новости вчера в 17:36
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Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты

Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Происшествия

В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка

Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
РИА Новости 05:20
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Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 млн рублей

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Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
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Марго Робби снимется в ремейке «Пиратов Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби исполнит роль в ремейке серии фильмов «Пираты Карибского моря».
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На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета

В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

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Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем

Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
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Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
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Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС

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В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет

Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
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Хэмилтона возмутили слова Экклстоуна о расизме чернокожих

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Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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