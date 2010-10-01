Здоровье
Телеканал 360°Второй день подряд в России выявлено менее 7 тысяч случаев коронавируса
Уже второй день подряд число выявленных случаев COVID-19 не превышает отметку в семь тысяч. Всего российские медики с начала пандемии зафиксировали 627 646 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 393 352 человека.
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Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Общество
Явка на голосование по Конституции за два дня составила 19,49%
Явка на голосование по поправкам к Конституции за два дня составила 19,49%, всего проголосовали 21 171 000 человек.
RT на русском 05:08
Футбол
Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
Вести.Ru 05:28
Происшествия
Гендиректор девелопера «Пионер» покончил с собой в Москве
В кабинете генерального директора девелопера "Пионер" в Москве обнаружен труп мужчины с признаками самоубийства, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 03:26
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Экономика
Бесплатный газ: когда россиянам станет доступно подключение
Текущая ситуация с подключением к газораспределительным сетям в стране однотипна: «Газпром» проводит магистральный газ до населенного пункта, а проблема последующего подключения ложится на потребителя.
РБК вчера в 09:16
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 25 июня в 16:21
Технологии
Топовая платформа Snapdragon 875 окажется очень дорогой
Судя по всему, тенденция повышения стоимости флагманских смартфонов в следующем году продолжится: даже если производители найдут способ сэкономить на экранах и памяти, то за топовую платформу Qualcomm Snapdragon 875 придется платить чуть ли не в два раза больше, чем за нынешнюю Snapdragon 865.
iXBT.com 04:54
Путешествия
«Библио-Глобус» планирует привезти в Калининград до 50 тысяч туристов
Российский туроператор "Библио-Глобус" планирует привезти в Калининградскую область в этом сезоне до 50 тысяч туристов, сообщила журналистам исполнительный директор компании Ирина Костенко.
РИА Новости вчера в 17:36
Экономика
Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты
Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Lenta.ru 05:10
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Следователи Крыма проводят проверку по факту гибели ребенка на пляже в Евпатории, сообщила пресс-служба СУСК по региону.
РИА Новости 05:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 млн рублей
Новая жилплощадь обошлась знаменитости в 120 миллионов рублей. В настоящий момент квартира непригодна для жизни.
Слово и Дело 04:36
Общество
С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей
С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию
Главный врач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бездумное употребление некоторых лекарственных средств способно вызвать аритмию и другие сердечные заболевания.
Millionaire.ru вчера в 13:32
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия вчера в 15:25
Кино
Марго Робби снимется в ремейке «Пиратов Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби исполнит роль в ремейке серии фильмов «Пираты Карибского моря».
Невские Новости 01:00
Экономика
На пенсии направят дополнительный триллион рублей из бюджета
В Пенсионный фонд России (ПФР) направят из федерального бюджета почти на триллион больше дотаций в 2021 году, чем в текущем.
Lenta.ru 25 июня в 04:14
Авто
В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС
Что происходит вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей 25 июня в 03:45
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Космос
В NASA показали на видео «жизнь» Солнца за 10 лет
Астрономы отметили, что Обсерватория солнечной динамики (SDO) ежесекундно 10 лет безостановочно наблюдала за Солнцем, в результате чего было собрано 425 миллионов изображений Солнца в высоком разрешении.
РЕН ТВ 01:54
Автоспорт
Хэмилтона возмутили слова Экклстоуна о расизме чернокожих
Motorsport.com Россия 03:11
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru вчера в 13:43