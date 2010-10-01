Уже второй день подряд число выявленных случаев COVID-19 не превышает отметку в семь тысяч. Всего российские медики с начала пандемии зафиксировали 627 646 случаев заражения коронавирусом. Вылечились от COVID-19 393 352 человека.

Второй день подряд в России выявлено менее 7 тысяч случаев коронавируса

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