В 85 регионах России за прошедшие сутки было выявлено 6800 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

За сутки в России выявили около 7 тысяч новых случаев коронавируса

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