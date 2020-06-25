Коронавирус

Газета КемероваГазета КемероваЗа сутки в России выявили около 7 тысяч новых случаев коронавируса

В 85 регионах России за прошедшие сутки было выявлено 6800 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.
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В России выявлено 7 113 новых случаев коронавируса

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В России выявлено 6 852 новых заболевших коронавирусом

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За сутки в России зарегистрировали 6800 новых случаев коронавируса

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За сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса

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В России за сутки — 7 113 случаев коронавируса

Спорт-Экспресс25 июня в 03:30

В России выявили еще 7176 случаев Covid-19

Вечерние Ведомости24 июня в 03:47
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Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

РБК 10:33
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

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Общество

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
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Бывшая жена Башарова написала на него заявление в полицию

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«Ростов» сыграет с «Арсеналом» основным составом

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Общество

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

Коммерсантъ 10:56
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качественных автомашин

На втором месте оказались Chevrolet и Ram, у которых выявили по 141 проблеме на 100 автомашин.
RuNews24.ru 06:13
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Общество

В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию

На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова.
Коммерсантъ 08:58
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Политика

МИД отреагировал на флаг ЛГБТ на здании посольства США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление ЛГБТ-флага на здании посольства США в Москве, заявил, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств в России запрещена законом.
Rambler News Service 25 июня в 13:51
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 10:25
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Кино

Белые актеры отказались озвучивать темнокожих персонажей «Симпсонов»

Культуромания 03:17
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
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Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
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Армия и оружие

Индия рассматривает российский танк «Армата» в качестве замены Т-72

Планы индийского руководства по приобретению 1770 единиц перспективной боевой техники, которые должны прийти на смену устаревающим танкам Т-72, были озвучены СМИ Индии еще осенью 2018 года.
Политика Сегодня 02:38
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Технологии

Информация об учениках Skyeng выставлена на продажу

Сразу на ум приходит продажа конкурентам.
The GEEK 07:16
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

Вкладчики изменили сберегательную тактику О том, что портфель длинных рублевых вкладов снижается, а накопительных счетов в то же время растет, свидетельствует банковская отчетность за май.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
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Общество

ВЦИОМ прогнозирует явку на голосовании по Конституции 52,6%

Как сообщил собеседник "Ъ", ВЦИОМ прогнозирует, что расчетный показатель итогового голосования за — 73,6%.
Коммерсантъ 08:23
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Энергетика

Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent

Российская нефть Urals торгуется в Северо-Западной Европе по цене 43,25 доллара за баррель, на 2,35 доллара дороже эталонного сорта Brent.
Российская газета вчера в 10:51
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru 02:29
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Киберспорт

Вышло второе обновление для шутера Doom Eternal

Goroday.ru вчера в 21:52
Хоккей

Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
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Технологии

В новые iPhone добавили функцию распознавания звуков окружающей среды

Операционная система позволяет смартфоном, выпущенным в Apple, распознавать звуки окружающей среды.
Goroday.ru вчера в 19:17
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Авто

В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые опубликовала фото с 2-летним внуком

Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
Территория новостей 02:09
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Футбол

«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»

RT на русском 10:17
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Гаджеты

Компьютерная мышь Xiaomi стала хитом продаж

Пресс-служба компании Xiaomi объявила о высоком спросе на компьютерную мышь Mi Smart Mouse с поддержкой голосового помощника XiaoAI.
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Стала известна зарплата Михаила Воробьева в «Салавате»

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Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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