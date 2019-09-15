Армия и оружие
Pravda.RuВторой этап поставок российских С-400 Турции завершен
Завершился второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны республики, пишет ТАСС. Напомним, что Российская Федерация сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 еще в сентябре 2017 года.
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Происшествия
Туриста смыло волной в море в Калининградской области
Известия вчера в 17:40
Происшествия
Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой
Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза вчера в 22:32
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Появилось видео массовой драки футболистов в Махачкале
В драке участвовало около 40 футболистов и болельщиков. Один из участников конфликта госпитализирован.
Российская газета 01:41
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Политика
Трамп пообещал ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США есть предположение о том, кто стоит за атакой на саудовские нефтяные объекты, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:00
Армия и оружие
Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок
Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
Пятый канал вчера в 22:27
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Музыка
Скончался лидер американской группы The Cars
Слово и Дело вчера в 23:08
Футбол
Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче против «Тамбова»
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа получил травму в начале второго тайма матча против «Тамбова».
RuNews24.ru вчера в 12:17
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM вчера в 16:50
Экономика
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Как передаёт РБК, 16,9% граждан заявили, что смогут начать копить при доходе 35—45 тыс. рублей.
RT на русском 03:17
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 14 сентября в 19:00
Финансы
Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть
Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
БИЗНЕС Online 03:19
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru вчера в 06:24
Политика
Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии
Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.
REGNUM 02:02
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Происшествия
На Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении
Истекающего кровью после полученных ножевых ранений жителя Южно-Сахалинска обнаружили у одного из торговых центров города.
Российская газета вчера в 21:43
Общество
Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на ЖКУ
Магаданская область и Камчатский край стали регионами с самыми высокими ценами на жилищно-коммунальные услуги.
RT на русском 00:55
Футбол
«СЭ»: за ситуацией с Кононовым следит киевское «Динамо»
Киевское «Динамо» наблюдает за ситуацией вокруг главного тренера «Спартака» Олега Кононова.
Sports.ru 02:57
Экономика
В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54