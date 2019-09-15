Армия и оружие

Pravda.RuPravda.RuВторой этап поставок российских С-400 Турции завершен

Завершился второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны республики, пишет ТАСС. Напомним, что Российская Федерация сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 еще в сентябре 2017 года.
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