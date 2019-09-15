Армия и оружие
Pravda.RuВторой этап поставок российских С-400 Турции завершен
Завершился второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию. Об этом, ссылаясь на Министерство обороны республики, пишет ТАСС. Напомним, что Российская Федерация сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400 еще в сентябре 2017 года.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика
СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
РБК 22:42
Гаджеты
Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы
Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Политика
Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе
Специальный представитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер заявил, что реализация «формулы Штайнмайера» в Донбассе, которая включает в себя механизм предоставления региону особого статуса, возможна только после того, как в регионе состоятся выборы.
REGNUM 16:50
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Энергетика
Трамп разрешил использовать запасы США для стабилизации рынка нефти
Американский президент Дональд Трамп дал разрешение задействовать американские стратегические запасы топлива для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти, если в том будет необходимость.
News.ru 18:51
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой
Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза 22:32
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Экономика
Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС 13 сентября в 03:07
Единоборства
Канадец Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом
Канадско-латвийский боец смешанного стиля русского происхождения (ММА) Михаил Циркунов одержал победу на турнире UFC Fight Night 158, проходившем в Ванкувере, с помощью уникального удушающего приёма.
REGNUM 07:57
Политика
Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену
Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.
ТАСС 07:42
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru 15:57
Общество
Власти Италии выплатят по 25 тысяч евро за переезд в забытые города
Народные новости 13 сентября в 20:56
Армия и оружие
Саудовские НПЗ обстреляли йеменской наследницей советской крылатой ракеты
Военное обозрение 09:15
Авто
В Уфе на торги выставили партию арестованных автомобилей
В Уфе в один день состоятся сразу два аукциона по продаже арестованных автомобилей.
UfaTime.ru 21:40
Общество
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Хоккей
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ
Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.
Все про Спорт ру 13:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru 11:05