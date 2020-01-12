Власти китайского Хуангана вслед за своими коллегами из Уханя решили изолировать город из-за разгула смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Второй город в Китае закрыли на карантин из-за коронавируса

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