Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Второй город в Китае закрыли на карантин из-за коронавируса

Власти китайского Хуангана вслед за своими коллегами из Уханя решили изолировать город из-за разгула смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
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