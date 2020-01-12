Общество
Телеканал 360°Второй город в Китае закрыли на карантин из-за коронавируса
Власти китайского Хуангана вслед за своими коллегами из Уханя решили изолировать город из-за разгула смертельного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
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Люди в панике: Ухань закрыли на карантин, вертолеты готовятся распылять химикаты
Российский Диалог07:13
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Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
Энергетика
Россия в январе сократит поставки нефти в Белоруссию, сообщил источник
Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Политика
Отказ Зеленского приехать на форум памяти Холокоста сочли циничным
Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма (Институт «Яд Вашем») прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского участвовать во Всемирном форуме памяти Холокоста.
Общество
На улицы Екатеринбурга вышли слоны
Одного из животных попытались вернуть обратно в цирк, откуда и вышли слоны, но сделать это не удалось.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Политика
Более 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что более 10 миллионов граждан Незалежной находятся за чертой бедности.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины
Брюссель на время ограничил ввоз на территорию стран Шенгенского соглашения мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы украинского производства.
Здоровье
Один из членов семьи с редкой болезнью умер в Нижегородской области
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием (болезнь Фабри), умер на 52 году жизни.
Кино
Бояков напомнил новому министру культуры о патриотизме
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры России.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Происшествия
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус
В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Политика
Путин встретился с матерью осужденной в России Наамой Иссахар
Президент России Владимир Путин встретился с матерью осужденной в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар Яффой Иссахар и заверил, что с девушкой все будет хорошо.
Здоровье
Елена Малышева рассказала о мерах защиты от коронавируса
Елена Малышева рассказала о том, как можно защититься от коронавируса, вспышка которого недавно была зафиксирована в Китае.
Происшествия
Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено
В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
Экономика
МТC приобрел 7,5% в разработчике технологий искусственного интеллекта Just AI
Крупнейший российский сотовый оператор МТС объявил о покупке 7,5% акций компании Just AI (Just AI Limited), которая занимается исследованиями и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта (ИИ), говорится в сообщении оператора.
Политика
Игоря Краснова назначили генпрокурором РФ
Футбол
Совет директоров «Зенита» принял решение продлить контракт с Семаком
Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Елена Илюхина рассказала о решении продлить соглашение с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, передает РИА "Новости".
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Политика
В России восстановят индексацию пенсии работающим пенсионерам
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Основной закон Талия Хабриева пояснила депутатам Госдумы, что индексация пенсий всех пенсионеров, в том числе работающих, будет гарантирована 75 статьей Конституции 6 частью.