Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВторой игрок «Рубина» заразился коронавирусом

По последним данным, от COVID-19 скончались более 352 тыс. человек, 2,4 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,6 млн. Ранее сообщалось, что футболист "Рубина" Константин Плиев заразился коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У игрока «Рубина» Пояркова обнаружен коронавирус

Sport24.ru04:22

Ещё один футболист «Рубина» заразился коронавирусом

Чемпионат04:17

Защитник «Рубина» Поярков заразился коронавирусом

Реальное время03:52

Еще один футболист «Рубина» сдал положительный тест на COVID-19

Татар-информ04:01

😷 Коронавирус выявлен у защитника «Рубина» Пояркова. Это второй случай в казанском клубе

Sports.ru03:53

Защитник «Рубина» Поярков сдал положительный тест на COVID-19

Матч ТВ04:03

У футболиста «Рубина» Пояркова положительный тест на коронавирус

Спорт-Экспресс03:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
163
Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

RT на русском 03:34
2
Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

RT на русском 02:15
389
Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
2,9K
Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
2,2K
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
5,3K
Общество

Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2023 года

Компания Take-Two планирует потратить 89,2 миллиона долларов на маркетинг своих игр в 2024 финансовом году (апрель 2023 — март 2024).
Матч ТВ 04:06
2
Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний лазерного оружия военными ВМС США

В ВМС отметили, что это - первое испытание твердотельного лазера на системном уровне. Однако это оружие предоставляет широкие возможности.
Слово и Дело 24 мая в 02:29
580
Общество

Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

Bimru.ru вчера в 09:39
232
Технологии

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
285
Общество

Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы

Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
16
Наука

В Германии разработали «живые» батарейки

В Германии был представлен прототип нового источника питания. Ученые разработали батарейки, работающие за счет жизнедеятельности бактерий.
HotGeo вчера в 04:43
Общество

Коронавирус выявили еще у 2140 человек в Москве

В столице за последние сутки выявили 2140 новых случаев коронавируса.
Вечерняя Москва 03:36
Общество

В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:36
167
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
7
Технологии

Российский компьютерный продукт пойдет в школу

Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе.
Коммерсантъ вчера в 18:13
26
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Культура

Новый сезон «Американской истории ужасов» переносят на 2021 год

Релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год. Соответствующее решение принял ответственный за шоу канал FX.
NewInform 02:34
Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
128
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
703
Общество

Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер

По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
31
Общество

В России у кошки подтвердился коронавирус

В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
1,3K
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
931
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Экономика

Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год

Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
3
Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом

Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
65
Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
1,3K
Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
2
Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Владимирович Поярков
Российский футболист, защитник клуба «Ростов», выступающий на правах аренды за «Рубин».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Константин Игоревич Плиев
Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов», выступющий на правах аренды за казанский «Рубин» до конца сезона 2019/20. Брат Заурбека Плиева.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное