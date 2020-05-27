Коронавирус
Газета.RuВторой игрок «Рубина» заразился коронавирусом
По последним данным, от COVID-19 скончались более 352 тыс. человек, 2,4 млн выздоровели. Общее число заболевших превысило 5,6 млн. Ранее сообщалось, что футболист "Рубина" Константин Плиев заразился коронавирусом.
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Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском 03:34
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Grand Theft Auto VI выйдет не раньше 2023 года
Компания Take-Two планирует потратить 89,2 миллиона долларов на маркетинг своих игр в 2024 финансовом году (апрель 2023 — март 2024).
Матч ТВ 04:06
Общество
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний лазерного оружия военными ВМС США
В ВМС отметили, что это - первое испытание твердотельного лазера на системном уровне. Однако это оружие предоставляет широкие возможности.
Слово и Дело 24 мая в 02:29
Общество
Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
Bimru.ru вчера в 09:39
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
В Германии был представлен прототип нового источника питания. Ученые разработали батарейки, работающие за счет жизнедеятельности бактерий.
HotGeo вчера в 04:43
Общество
Коронавирус выявили еще у 2140 человек в Москве
В столице за последние сутки выявили 2140 новых случаев коронавируса.
Вечерняя Москва 03:36
Общество
В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:36
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Технологии
Российский компьютерный продукт пойдет в школу
Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Культура
Новый сезон «Американской истории ужасов» переносят на 2021 год
Релиз 10 сезона «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год. Соответствующее решение принял ответственный за шоу канал FX.
NewInform 02:34
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия 25 мая в 07:12
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Общество
В России у кошки подтвердился коронавирус
В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Экономика
Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год
Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33