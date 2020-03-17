Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВторой игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом

Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Football Italia. Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
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