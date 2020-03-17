Коронавирус
Газета.RuВторой игрок «Ювентуса» заразился коронавирусом
Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Football Italia. Француз стал вторым игроком "старой сеньоры", у которого обнаружили заболевание. Ранее коронавирус нашли у защитника Даниэле Ругани.
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Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Излечившийся от коронавируса россиянин объяснил свое нежелание стать известным
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров заявил, что не хотел приобрести известность благодаря болезни.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет с грузом горючего
Вертолет Ми-8 с грузом горюче-смазочных материалов для архангельского поселка Шиес обстрелян в Коми.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Армия и оружие
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии
Террористы объявили награду за убийство российских журналистов в Сирии.
Общество
Китайские продавцы AliExpress восстановили отправку посылок
Китайские продавцы AliExpress восстановили отправку посылок. Об этом упоминается в пресс-релизе AliExpress Россия.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $29 за баррель впервые с 20 января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Хоккей
Чемпионат мира 2020 по хоккею отменен
Наука
Химикам удалось отличить выдержанный коньяк от молодого
С помощью особого метода французским химикам удалось определить характерные черты аромата выдержанного коньяка 1982 года и молодого напитка 2011 года.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Происшествия
Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Голикова анонсировала оплату больничных из-за карантина авансом
«Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности», — сказала вице-премьер.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Шоу-бизнес
Собчак показала, как встречает Константина Богомолова с работы
В личном Instagram-аккаунте Ксения Собчак показала, как готовит супругу ужин, а затем с нетерпением ждет его возвращения с работы.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Заседание прошло в формате видеоконференции из-за коронавируса.
Общество
«Ведомости» объявили о смене владельцев
История вопроса В феврале медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после окончания шоу «На самом деле»
После окончания съемок певица Ольга Зарубина не смогла сдержать чувств и упала в обморок прямо в съемочном павильоне.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией
Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.