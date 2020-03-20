Общество

InkazanInkazanВ Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М

В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
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В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М

Inkazan09:38

Казанский авиазавод запустил в воздух второй Ту-22МЗМ

Казанские ведомости08:23

В небо над Казанью поднялся модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М

КП - Казань08:30

Второй Ту-22М3М впервые взлетел

Lenta.ru09:13

В Казани прошли испытания второго опытного образца ракетоносца Ту-22М3М

Новый Век07:49

Источник: второй опытный модернизированный Ту-22М3М совершил первый полет

ТАСС07:43

Казанский авиазавод поднял второй Ту-22М3М

БИЗНЕС Online07:13
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Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Врач Денис Проценко, возглавляющий больницу №40 в Коммунарке, где содержится большинство пациентов с коронавирусом COVID-19, назвал опасный признак заражения болезни в тяжелой форме.
Московский Комсомолец 08:04
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Спорт

Ласицкене отказалась от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

News.ru 08:39
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv вчера в 01:52
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
Экономика

ЦБ объявил меры поддержки для заразившихся коронавирусом заемщиков

ЦБ рекомендует банкам микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество, если у заемщиков выявлен и официально подтвержден коронавирус.
Rambler News Service 07:03
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
Газета.Ru 08:14
Шоу-бизнес

50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста

50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости 18 марта в 12:12
Путешествия

Pegas Touristik аннулирует туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля

Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля включительно, заявила РИА Новости генеральный директор компании Анна Подгорная.
РИА Новости 07:26
Общество

Шведское СМИ увидело в пандемии коронавируса третью мировую войну

Колумнист шведского издания Aftonbladet Вольфганг Ханссон назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага».
News.ru 08:47
Энергетика

Дональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть

Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп.
Мир новостей 07:24
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассказала о своей семейной жизни

Женщина никак не комментировала вопросы любопытных. Более того, она всячески уклонялась от вопросов о своем семейном положении.
Татарстан Сегодня 06:41
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Экономика

ВТБ сообщил о переговорах с клиентами о выкупе акций с бирж

Премия за инвестиции в российские акции, которая отражает разницу между стоимостью акционерного и долгового капитала, для российских компаний выросла с 5–6 до 8–10%, оценивали аналитики Сбербанка.
РБК 08:42
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-заммэра Воронежа по делу о взятке

РИА Новости 09:25
Экономика

Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля

Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб. / $, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.
РБК 09:26
Происшествия

СМИ сообщили о «минировании» шести пассажирских самолетов в России

Неизвестные сообщили о минировании шести самолетов, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, а также из Иркутска в Москву, из Владивостока в Иркутск и из Москвы в Новосибирск.
DP.RU 17 марта в 12:07
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru вчера в 05:33
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Общество

Число случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье достигло 18

Накануне сообщалось, что диагноз подтверждён у 17 жителей Московской области.
Радио 1 08:55
Общество

Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.
Известия 09:19
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

РБК вчера в 15:38
Культура

Настя Ивлева поместила в рот бычий пенис

ИнфоСМИ 06:34
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Общество

В России еще четыре человека излечились от коронавируса

По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек.
Петербургский дневник 03:47
Политика

СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским

По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
РИА Новости 09:47
Общество

По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай

По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
МонаВиста вчера в 15:36
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
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