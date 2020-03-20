Общество
InkazanВ Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М
В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Врач Денис Проценко, возглавляющий больницу №40 в Коммунарке, где содержится большинство пациентов с коронавирусом COVID-19, назвал опасный признак заражения болезни в тяжелой форме.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Экономика
ЦБ объявил меры поддержки для заразившихся коронавирусом заемщиков
ЦБ рекомендует банкам микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество, если у заемщиков выявлен и официально подтвержден коронавирус.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Путешествия
Pegas Touristik аннулирует туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля
Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта до 20 апреля включительно, заявила РИА Новости генеральный директор компании Анна Подгорная.
Общество
Шведское СМИ увидело в пандемии коронавируса третью мировую войну
Колумнист шведского издания Aftonbladet Вольфганг Ханссон назвал пандемию коронавируса Третьей мировой войной «против невидимого врага».
Энергетика
Дональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть
Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп.
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассказала о своей семейной жизни
Женщина никак не комментировала вопросы любопытных. Более того, она всячески уклонялась от вопросов о своем семейном положении.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Экономика
ВТБ сообщил о переговорах с клиентами о выкупе акций с бирж
Премия за инвестиции в российские акции, которая отражает разницу между стоимостью акционерного и долгового капитала, для российских компаний выросла с 5–6 до 8–10%, оценивали аналитики Сбербанка.
Экономика
Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля
Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб. / $, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.
Происшествия
СМИ сообщили о «минировании» шести пассажирских самолетов в России
Неизвестные сообщили о минировании шести самолетов, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, а также из Иркутска в Москву, из Владивостока в Иркутск и из Москвы в Новосибирск.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Общество
Число случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье достигло 18
Накануне сообщалось, что диагноз подтверждён у 17 жителей Московской области.
Общество
Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.
Культура
Настя Ивлева поместила в рот бычий пенис
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
В России еще четыре человека излечились от коронавируса
По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек.
Политика
СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским
По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.
Общество
По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай
По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.