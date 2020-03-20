В скором начнутся испытательные полеты Ту-22М3М. Впервые первый модернизированный ракетоносец совершил в декабре 2018 года.

В Казани первый полет совершил второй ракетоносец Ту-22М3М

Здоровье Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса Врач Денис Проценко, возглавляющий больницу №40 в Коммунарке, где содержится большинство пациентов с коронавирусом COVID-19, назвал опасный признак заражения болезни в тяжелой форме.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.

Экономика ЦБ объявил меры поддержки для заразившихся коронавирусом заемщиков ЦБ рекомендует банкам микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество, если у заемщиков выявлен и официально подтвержден коронавирус.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Политика Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию с коронавирусом и экономикой Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором были затронуты вопросы по ситуации с экономикой и коронавирусом.

Энергетика Дональд Трамп занялся шантажом для регулировки мировых цен на нефть Цена на нефть сразу поднялась почти на 10 долларов после того, как в нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией вмешался Дональд Трамп.

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Экономика Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб. / $, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.

Происшествия СМИ сообщили о «минировании» шести пассажирских самолетов в России Неизвестные сообщили о минировании шести самолетов, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск, а также из Иркутска в Москву, из Владивостока в Иркутск и из Москвы в Новосибирск.

Энергетика В Кремле не считают катастрофой цены на нефть В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.

Общество Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.

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Политика СМИ назвало главное препятствие на пути к признанию Крыма российским По мнению автора статьи, именно Варшава является главным препятствием снятия санкций с России, хотя из Парижа и Берлина все чаще звучат призывы к изменению политики в отношении Москвы.

Общество По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.