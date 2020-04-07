Коронавирус

ТАССТАССВ Приморье умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус умер в больнице в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
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