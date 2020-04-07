Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус умер в больнице в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

В Приморье умер второй пациент с коронавирусом

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Политика Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Общество В Москве за сутки выявили 697 заразившихся коронавирусом За сутки в Москве выявлены 697 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 69, новые случаи выявлены в 43 регионах РФ, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Австрия намерена смягчить карантинные меры Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Технологии Mail.ru Group выпустила обновленный мессенджер ICQ Обновлённый сервис получил название ICQ New. В нем разработчики Mail.ru Group добавили ИИ, изменили интерфейс и стиль.

Общество Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.