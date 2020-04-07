Коронавирус
ТАССВ Приморье умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус умер в больнице в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
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Отстраненный командир атомного авианосца США заразился коронавирусом
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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
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Правительство России утвердило максимальные размеры займов во время кредитных каникул.
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