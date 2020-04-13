Второй пациент с диагнозом коронавирус умер в Саратове, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала министр здравоохранения области Наталья Мазина.

Второй пациент с коронавирусом скончался в Саратове

Футбол Зозуля приобрел оборудование для больницы в Альбасете Украинский форвард Роман Зозуля подарил оборудование для больницы в Альбасете. Об этом сообщает Radio Marca Albacete.

Футбол Роналду станет первым футболистом-миллиардером Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет по итогам сезона-2019/20 первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд.

Армия и оружие Передача контроля над оккупированным Донбассом: стало известно о тайных переговорах вновь назначенных командующих ВСУ На прошедшей неделе боевики 93 бригады ВСУ в районе н.п. Орехово Попаснянского района осуществляли подавление каналов управления БЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильной группы 306 батальона РЭБ, вследствие чего наблюдатели Миссии были вынуждены прекратить мониторинг территории, оккупированной украинскими подразделениями, и посадить беспилотник.

Энергетика План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.

Общество Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.

Общество В Москве продезинфицируют общественные места В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных мест для предотвращения распространения коронавируса.

Космос Миссия к Меркурию «БепиКоломбо» скоро попрощается с Землей Европейско-японский космический аппарат «БепиКоломбо», направляющийся к Меркурию, будет виден с Земли во время гравитационного маневра, сообщает Европейское космическое агентство, 3 апреля на своем официальном сайте.

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Общество 4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.

Авто Новый внедорожник Ford Bronco Sport рассекретили Под капотом нового внедорожника Ford Bronco Sport предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 180 л.с. Однако покупатели смогут выбрать новую модель с более улучшенными характеристиками с 2-литровым мотором на 250 л.с. Новый внедорожник Ford Bronco Sport имеет 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.