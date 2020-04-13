«В Саратове от повторного инфаркта миокарда скончался пациент, у которого был положительный лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции», — передает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Мазина уточнила, что 76-летний мужчина ушел из жизни в пятницу.

Второй пациент с коронавирусом скончался в Саратове

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