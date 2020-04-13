Коронавирус

ФАНФАНВторой пациент с коронавирусом скончался в Саратове

«В Саратове от повторного инфаркта миокарда скончался пациент, у которого был положительный лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции», — передает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Мазина уточнила, что 76-летний мужчина ушел из жизни в пятницу.
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Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 апреля 2020: умер второй пациент с COVID-19

КП - Саратов17:00

В Саратове скончался еще один пациент с коронавирусом

Взгляд-инфо12:11

В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом

Lenta.ru12:38

У еще одного скончавшегося пациента в Саратове нашли коронавирус

СаратовБизнесКонсалтинг12:24

В Саратове скончался второй пациент с коронавирусом

Версия-Саратов12:18

Короновирус. От инфаркта скончался второй пациент с подтвержденным заражением

Новости Саратова12:12

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

РИА Новости13:08
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Происшествия

Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей

Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
REGNUM 02 апреля в 23:50
Происшествия

В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

Российская газета 20:14
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Общество

Только те, кому до 65-ти: не в полном составе будут работать в «нерабочие дни» органы исполнительной власти ЕАО

Документом определена численность государственных служащих, которым предстоит работать в «нерабочие дни» с 4 по 30 апреля 2020 г. Пожилым чиновникам рекомендовано удалиться в самоизоляцию, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального правительства.
РИА Биробиджан 20:00
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Политика

Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса

В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Профиль 16:58
Общество

Ученые оценили, могут ли комары быть переносчиками коронавируса

РИА Новости 19:04
Политика

Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке

Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
DixiNews 11:12
Общество

Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.
Live24 вчера в 16:20
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина

В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина, ехавшая на вызов. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в первой половине дня.
ИА Порт Амур 06:09
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru 14:51
Общество

Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям

На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
АиФ Новосибирск 04:31
Происшествия

Главу «Альянса врачей» Васильеву задержали в Новгородской области

Полиция задержала главу "Альянса врачей".
Интерфакс - Россия вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета 10:31
Общество

Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт

Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
9111.ru 03:41
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru 18:44
Общество

Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»

Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Радио Sputnik 19:00
Происшествия

Дочь боксера Мейвезера арестована за нападение на человека

Дочь американского непобежденного боксера, экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего арестована за нападение на человека.
Вести.Ru 15:55
Политика

Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
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Кино

Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети

С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Киноафиша России вчера в 06:45
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Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России

Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Газета.Ru 12:59
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Юлия Проскурякова не смогла сдержать слез на фото

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Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет

Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
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Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
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Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса

В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
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Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
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