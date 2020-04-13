Коронавирус
ФАНВторой пациент с коронавирусом скончался в Саратове
«В Саратове от повторного инфаркта миокарда скончался пациент, у которого был положительный лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции», — передает региональный оперативный штаб в своем Telegram-канале. Мазина уточнила, что 76-летний мужчина ушел из жизни в пятницу.
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Происшествия
Оперштаб Новосибирска сообщил результаты теста на COVID-19 у детей
Две пациентки с отрицательными результатами тестов уже выписаны из инфекционной больницы. Такие данные приводит оперативный штаб.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Общество
Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Только те, кому до 65-ти: не в полном составе будут работать в «нерабочие дни» органы исполнительной власти ЕАО
Документом определена численность государственных служащих, которым предстоит работать в «нерабочие дни» с 4 по 30 апреля 2020 г. Пожилым чиновникам рекомендовано удалиться в самоизоляцию, сообщает РИА Биробиджан со ссылкой на сайт регионального правительства.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Политика
Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса
В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Политика
Саудовская Аравия опровергла слова Путина о нефтяном рынке
Напомним, именно американцы являются крупнейшими производителями сланцевой нефти и в последние годы активно пытаются захватить мировой нефтяной рынок.
Общество
Продление учебного года на лето допустили в Минпросвещения
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил журналистам о том, что в 2020 году возможность летнего обучения для школьников допускается.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
Происшествия
В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина
В Благовещенске в ДТП попала пожарная машина, ехавшая на вызов. Инцидент произошел сегодня, 4 апреля, в первой половине дня.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Губернатор Новосибирской области разрешил работать учителям
На сайте правительства Новосибирской области появилось постановление губернатора Андрея Травникова, где указано, какие предприятия и организации могут работать с 6 апреля.
Происшествия
Главу «Альянса врачей» Васильеву задержали в Новгородской области
Полиция задержала главу "Альянса врачей".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт
Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Общество
Назван тропический фрукт, который избежал «удара коронавируса»
Самый популярный фрукт в России был и остается банан. Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали.
Происшествия
Дочь боксера Мейвезера арестована за нападение на человека
Дочь американского непобежденного боксера, экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего арестована за нападение на человека.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Кино
Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат на детей от трех до семи лет
Россияне могут обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет как лично, так и через МФЦ и с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
Происшествия
Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина
Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Экономика
Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса
В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь попросило интернет-компании не допустить снижения качества оказания услуг на фоне роста трафика.
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Наука
Изучена опасность ополаскивателей для полости рта
Принято считать, что они способствуют оздоровлению и очищению полости рта, однако ученые решили тщательно изучить, так ли это на самом деле.