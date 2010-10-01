Коронавирус
Карабашский рабочийВ Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, на 22 апреля в регионе 116 заражений. Об этом сообщил на брифинге по распространению коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика
Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.
Московский Комсомолец 06:13
Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Политика
Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Политика
Россия поставит Белоруссии рис и гречку
Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, пишет ТГ-канал "Белорусский Гамбит".
ИА REX 06:25
Наука
Проводятся исследования «водных миров» галактики
Наблюдения астрофизиков показали, что богатые водой экзопланеты распространены в нашей галактике.
Goroday.ru 05:56
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Общество
В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро
В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
Единоборства
Кокляев рассказал, как готовится к реваншу с Емельяненко
Bookmaker-ratings.ru 04:46
Транспорт
Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах
В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%
Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС вчера в 23:04
Общество
Более 170 тысяч граждан России за месяц вернулись из-за рубежа
Более 170 тыс. российских граждан вернулись в Россию за месяц из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.
RT на русском 05:37
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
На Украине смягчат условия карантина, но продлят его до 11 мая
Национальная академия наук Украины ожидает еще два пика коронавируса — в конце апреля и между 3 и 8 мая.
Росбалт 02:45
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Здоровье
В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом
На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Экономика
Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»
"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Происшествия
Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ
По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Энергетика
Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть
В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире.
ТАСС 05:50