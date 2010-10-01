Коронавирус

Карабашский рабочийКарабашский рабочийВ Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом

За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, на 22 апреля в регионе 116 заражений. Об этом сообщил на брифинге по распространению коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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На Южном Урале скончалась пациентка с коронавирусом

Polit74.ru03:30

В Челябинской области погибла женщина с коронавирусом

Первый областной03:27

Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области

Челябинск Сегодня03:04

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 апреля 2020 года: плюс 9 случаев и новая смерть

КП - Челябинск03:07

В Златоусте скончалась пациентка, зараженная коронавирусом

31 канал Челябинска03:06

+9 случаев COVID-19 за сутки. На Южном Урале умер еще один пациент с коронавирусом

Верстов.Инфо03:26

В Челябинской области умер второй человек с диагностированным COVID-19

74.ru03:07
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Политика

Песков отклонил вопрос о госзащите для журналистки Милашиной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о предоставлении госзащиты журналистке "Новой газеты" Елене Милашиной не входит в компетенцию Кремля.
Московский Комсомолец 06:13
1
Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
5,2K
Политика

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
4
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

По его данным, президент предложил политику стать вице-премьером Украины по реформам.
Коммерсантъ 06:47
Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
39
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
11K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Политика

Россия поставит Белоруссии рис и гречку

Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, пишет ТГ-канал "Белорусский Гамбит".
ИА REX 06:25
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Наука

Проводятся исследования «водных миров» галактики

Наблюдения астрофизиков показали, что богатые водой экзопланеты распространены в нашей галактике.
Goroday.ru 05:56
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
1,3K
Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
496
Общество

В Москве начали автоматически проверять цифровые пропуска в метро

В Москве начали проверять цифровые пропуска в автоматическом режиме, сообщается на сайте мэра столицы.
РБК 02:18
179
Единоборства

Кокляев рассказал, как готовится к реваншу с Емельяненко

Bookmaker-ratings.ru 04:46
1
Транспорт

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
78
Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%

Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС вчера в 23:04
175
Общество

Более 170 тысяч граждан России за месяц вернулись из-за рубежа

Более 170 тыс. российских граждан вернулись в Россию за месяц из-за рубежа, передаёт ТАСС со ссылкой на Минтранс и Росавиацию.
RT на русском 05:37
2
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
567
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
670
Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
78
Общество

На Украине смягчат условия карантина, но продлят его до 11 мая

Национальная академия наук Украины ожидает еще два пика коронавируса — в конце апреля и между 3 и 8 мая.
Росбалт 02:45
1
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
121
Здоровье

В Ростовской области 398 человек заражены коронавирусом

На 22 апреля в Ростовской области число подтвержденных случаев заражения COVID-19 увеличилось до 398.
Kursk.com 04:20
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
601
Экономика

Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»

"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Политика

ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
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Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

По данным прокуратуры, к моменту закупки для нужд больниц региона аппараты ИВЛ были просрочены более чем на 15 лет.
РБК 05:10
123
Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
43
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
94
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
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Энергетика

Песков назвал нелегкой ситуацию с мировыми ценами на нефть

В последние дни наблюдается нестабильность цен на углеводороды на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом в мире.
ТАСС 05:50
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Главное