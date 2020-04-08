Коронавирус
ИнтерфаксВторой пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
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Общество
5 человек погибли в России за сутки от коронавируса
В России за сутки погибли пять человек от коронавируса, сообщает оперштаб.
Общество
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Происшествия
СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России
Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
Экономика
Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму
Алексей Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.
Происшествия
В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
Шоу-бизнес
Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Происшествия
В Липецкой области у 18 жителей подтвержден коронавирус
Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Хоккей
Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Кино
Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона
Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Наука
Дикая голубика увеличивает срок годности продуктов
Ученые из Шанхайского океанического университета изучили основные компоненты китайской дикой голубики и выяснили, что её можно использовать для увеличения срока годности продуктов, то есть является натуральным пищевым консервантом.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты
«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
Здоровье
На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу
Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Жена Александра Гордона устала от совместного времяпровождения с детьми на карантине
Молодая супруга известного ведущего и журналиста Александра Гордона – Нозанин Абдулвасиева откровенно призналась, что устала от режима самоизоляции, на котором она находится вместе с детьми.
Авто
Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам
Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
Общество
Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ
Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Экономика
Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами
Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Экономика
Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров
Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России
Общество
В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Общество
В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.