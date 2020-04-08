Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВторой пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.
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В Иркутской области сообщили о первой смерти от коронавируса

ГЛАС.RU06 апреля в 03:15

Число заболевших коронавирусом в Иркутской области увеличилось до 17

Байкал24вчера в 23:41

Количество зараженных коронавирусом в Иркутской области выросло до 17 человек

Твой Иркутск00:06

Число зараженных коронавирусом в Иркутской области выросло с 14 до 17

ИрСитивчера в 23:24

Второй зараженный коронавирусом умер в Иркутске

Тайга.инфовчера в 21:40

Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Иркутской области

Областная газета (г. Иркутск)00:08

В Сибири от коронавируса скончался первый пациент

НИА-Новосибирск06 апреля в 02:50
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Общество

5 человек погибли в России за сутки от коронавируса

В России за сутки погибли пять человек от коронавируса, сообщает оперштаб.
Комсомольская правда 03:47
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
Происшествия

СК возбудил дело по факту фейка о создании коронавируса в России

Следователи возбудили уголовное дело в связи с распространением в социальных сетях фейка: сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории «Вектор».
RT на русском вчера в 10:07
Экономика

Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму

Алексей Кудрин назвал необходимую для спасения экономики России сумму.
Piter.tv 03:31
Происшествия

В Нижегородской области рассказали о пострадавших при взрыве газа

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме.
RT на русском 03:23
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru вчера в 06:43
Происшествия

В Липецкой области у 18 жителей подтвержден коронавирус

Диагноз «Коронавирусная инфекция» 8 апреля подтверждён у 18 жителей региона, сообщили в администрации Липецкой области.
Kursk.com 03:48
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Кейв оказался в коме после кровоизлияния в мозг

Вести.Ru вчера в 15:38
Экономика

Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ вчера в 06:48
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Российская газета вчера в 11:29
Наука

Дикая голубика увеличивает срок годности продуктов

Ученые из Шанхайского океанического университета изучили основные компоненты китайской дикой голубики и выяснили, что её можно использовать для увеличения срока годности продуктов, то есть является натуральным пищевым консервантом.
НИА-Железногорск 02:28
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Гость Соловьева рассказал о связи коронавируса с контролем планеты

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем», — добавил при этом гость Соловьева.
Lenta.ru 04:09
Здоровье

На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу

Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
REGNUM 03:44
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Шоу-бизнес

Жена Александра Гордона устала от совместного времяпровождения с детьми на карантине

Молодая супруга известного ведущего и журналиста Александра Гордона – Нозанин Абдулвасиева откровенно призналась, что устала от режима самоизоляции, на котором она находится вместе с детьми.
Bimru.ru 03:09
Авто

Представлена таблица транспортного налога на 2020 год по регионам

Эксперты назвали субъекты РФ с самым низким и высоким транспортным налогом. Таблицы транспртного налога-2020 опубликовал портал Autonews.ru.
МонаВиста 01:56
Общество

Китай возобновил пропуск грузов через три пункта на границе с РФ

Харбин, Китай, 8 апреля 2020, 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска.
REGNUM 02:21
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Экономика

Более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Более половины (51%) россиян с ипотекой не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за лимитов, установленных правительством, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Интерфакс 03:11
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия, США и Россия предпринимают усилия по заключению новой сделки по ограничению добычи нефти. Но прогресса в переговорах нет.
Газета.Ru вчера в 09:51
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России

REGNUM вчера в 10:48
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

REGNUM вчера в 20:35
Общество

В Приморье парикмахерские возобновят работу с 9 апреля

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что парикмахерские смогут возобновить работу с 9 апреля при соблюдении ряда норм, которые позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:54
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