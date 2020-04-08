Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Иркутской области, сообщает оперштаб на сайте регионального минздрава.

Второй пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

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