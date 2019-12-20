Экономика
РБКВторой по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава компании Винченцо Трани.
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Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Политика
Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента
В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Политика
В Германии назвали санкции США по «Северному потоку-2» непонятными
В Германии назвали «непонятными» введенные США санкции в отношении реализации проекта строительства «Северного потока-2».
Происшествия
Отец предполагаемого стрелка с Лубянки прокомментировал инцидент
Отец названного СМИ стрелка, который открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке, Фатих Манюров прокомментировал инцидент.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Авто
Дилеры пообещали подорожание машин с января
Дилеры и автопроизводители называют главной причиной подорожания автомобилей в России в 2020 году увеличение утилизационного сбора.
Культура
Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года
Политика
«Газпром» может выплатить «Нафтогазу» долг в $3 млрд
"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Политика
Орешкин назвал три несогласованных вопроса между РФ и Белоруссией
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что между РФ и Белоруссией осталась группа из трех нерешенных вопросов.
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Футбол
Врач «Локомотива»: Фарфан восстановится полностью только к маю
Фарфан стал игроком московского клуба в январе 2017 года.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Кино
Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 километров в час, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.
Фигурное катание
Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Экономика
Названа средняя зарплата в Калининградской области
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в крупных, средних и малых организациях Калининградской области в октябре 2019 года составила 34322,9 рубля.
Футбол
Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски будет прооперирован после матча с «Вольфсбургом».
Происшествия
В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП
Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Турция не намерена молчать о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии
Анкара не намерена молчать о деятельности «частной военной компании Вагнера» в Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
Общество
СК проверяет условия проживания ветеранов в Сочи после вопроса Путину
По словам представителя СМИ, в городе к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне построили дома специально для ветеранов.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Общество
В России впервые осудили владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров
Рекламодателями выступали онлайн-казино. В среднем в месяц с одного сайта «пираты» могли получить более 500 тысяч рублей.