Экономика
РБКВторой по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава компании Винченцо Трани.
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Происшествия
СК раскрыл личность стрелка с Лубянки
В ведомстве подтвердили, что именно этот мужчина открыл стрельбу на Лубянке, убив на месте одного сотрудника ФСБ и ранив еще пять человек, в том числе одного гражданского.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
Футбол
Форвард сборной Украины провалил допинг-тест после матча в Лиге Европы
Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин провалил допинг-тест после матча группового турнира Лиги Европы против «Мальме» (3:4), сообщает «ТаТоТаке» в Facebook.
Космос
Boeing и NASA сообщили о нештатном выведении Starliner на орбиту
Компания Boeing сообщила в пятницу о нештатном выведении на орбиту космического корабля Starliner.
Экономика
В Кургане снизят тариф на электричество
На сегодняшний день хотим снизить максимально тарифы, - пояснила Ирина Гагарина.
Общество
Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
В центре Волгограда открыли памятник Сталину
Место было выбрано символическое – на фоне Знамени Победы возле Сталинградского обкома. Этот памятник изготовлен из бетона.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну» Трампу
Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Кино
Четвертая часть «Мажора» выйдет в 2021 году
Здоровье
Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей
Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться.
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Политика
Маас и Лавров обсудили по телефону дело об убийстве гражданина Грузии
Глава МИД Германии Хайко Маас провёл с российским коллегой Сергеем Лавровым телефонные переговоры, в ходе которых обсудил расследование убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года.
Армия и оружие
Каратели за неделю 46 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские оккупационные войска за минувшую неделю сорок шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных видов вооружения.
Политика
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
Происшествия
Генерал ФСБ назвал возможную причину теракта на Лубянке
По данным Минздрава, в результате стрельбы в районе Лубянки получили ранения пять человек. По данным ЦОС ФСБ, погиб сотрудник спецслужбы.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Общество
Лубянский стрелок Евгений Манюров действовал спонтанно
По крупицам восстанавливается картина жизни стрелка-убийцы Евгения Манюрова в последние недели перед терактом у ФСБ на Лубянке.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Музыка
Papa Roach выступит на фестивале «Рок над Волгой»
Политика
На Украине объявили о закрытии всех игорных заведений
Глава украинского МВД Арсен Аваков объявил о закрытии всех игорных заведений на Украине, передаёт пресс-служба ведомства.