Экономика

РБКРБКВторой по величине каршеринг России объявил планы на IPO

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Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава компании Винченцо Трани.
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