Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава компании Винченцо Трани.

Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Происшествия СК раскрыл личность стрелка с Лубянки В ведомстве подтвердили, что именно этот мужчина открыл стрельбу на Лубянке, убив на месте одного сотрудника ФСБ и ранив еще пять человек, в том числе одного гражданского.

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Политика Bild: Меркель «объявила войну» Трампу Как сообщает РИА «Новости», немецкое издание Bild назвало эти слова канцлера «чётким объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.

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