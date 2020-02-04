Еще один самолет Военно-космических сил России вылетел в Китай, чтобы увезти из провинции Хубэй россиян. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. Это уже второй военный самолет, отправленный за россиянами в Китай.

Второй самолет ВКС России вылетел в Ухань за россиянами

Происшествия Чеченского блогера убили во Франции Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.

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