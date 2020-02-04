Политика
РБКВторой самолет ВКС России вылетел в Ухань за россиянами
Еще один самолет Военно-космических сил России вылетел в Китай, чтобы увезти из провинции Хубэй россиян. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. Это уже второй военный самолет, отправленный за россиянами в Китай.
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Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА проиграли «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА уступили турецкому "Анадолу Эфес" в матче лидеров регулярного чемпионата Евролиги.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Политика
Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Общество
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Общество
МВД предложило ввести новые комбинации кодов регионов для автономеров
Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило приказ, увеличивающий число комбинаций кодов регионов для государственных номеров.
Политика
Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания
Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Армия и оружие
В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Технологии
Роскачество назвало 10 лучших домашних и портативных колонок
«Проверка показала — по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства», — отметили в Роскачестве.
Авто
У Mercedes возникли небольшие проблемы с новым двигателем
Руководитель моторостроительного подразделения Mercedes Энди Коуэлл рассказал, что подготовка к новому сезону Формулы 1 проходит не без проблем.
Происшествия
Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян
Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Здоровье
В ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом
Всемирной организации здравоохранения потребуется 61,5 миллиона долларов для борьбы с распространением вспышки нового коронавируса 2019-nCov в ближайшие 3 месяца, заявили во вторник на 146-й сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.
Общество
Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области
Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Футбол
«Сельта» провела презентацию Смолова
«Сельта» провела презентацию российского нападающего Фёдора Смолова.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Авто
Обновленный Kia Sorento раскрыли до премьеры
Kia Sorento 2020-го модельного года получил фирменную радиаторную решетку, как у новой Kia Optima, узкую головную оптику на светодиодах, переработанный передний бампер с интегрированными точечными "противотуманками", а также вертикальные задние фонари на LED-матрицах.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.
Игры
Sony открыла официальную страницу PlayStation 5
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.