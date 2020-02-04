Политика

РБКРБКВторой самолет ВКС России вылетел в Ухань за россиянами

Еще один самолет Военно-космических сил России вылетел в Китай, чтобы увезти из провинции Хубэй россиян. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. Это уже второй военный самолет, отправленный за россиянами в Китай.
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Первый самолет ВКС с 82 россиянами вылетел из Уханя

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Первый самолет ВКС РФ с россиянами вылетел из Уханя

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