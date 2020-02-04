Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.

Первый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

Технологии Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео В руководстве Twitter заявили, что в марте текущего года социальная сеть начнет маркировать фейковые фотографии и видео.

Общество Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.

Технологии ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Армия и оружие Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.

Политика Трамп назвал положение США прочным как никогда Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.

Шоу-бизнес Мила Йовович показала новорожденную дочь Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.

Наука Песчаные дюны могут «общаться» друг с другом В основном работа по моделированию поведения песчаных дюн проводилась в числовом виде, однако часть исследовательской команды спроектировала и простроила уникальную экспериментальную установку, которая позволила ученым наблюдать за дюнами в течение долгого времени.

Здоровье Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.

Политика Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Экономика Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.