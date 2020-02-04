Политика
РИА НовостиПервый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
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Кино
Харрисон Форд снимется в пятом фильме про Индиану Джонса
Актер Харрисон Форд снимается в фильмах об Индиане Джонсе с 1981 года.
Культура
Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Технологии
Twitter начнет маркировать фейковые фото и видео
В руководстве Twitter заявили, что в марте текущего года социальная сеть начнет маркировать фейковые фотографии и видео.
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес» в Евролиге
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес».
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Технологии
ФАС заставит Apple и Google обеспечить удаление своих приложений
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Коммерсант, Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Политика
США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии
Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Футбол
«Тамбов» проведет матчи РПЛ в Нижнем Новгороде
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»
В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
Трамп назвал положение США прочным как никогда
Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
Общество
В Британии нашли более 40 скелетов со связанными руками
42 неглубокие могилы, в которых находились скелеты со связанными руками, обнаружены в британском городе Бакингем во время строительства дома, сообщает Livescience.
Шоу-бизнес
Мила Йовович показала новорожденную дочь
Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Наука
Песчаные дюны могут «общаться» друг с другом
В основном работа по моделированию поведения песчаных дюн проводилась в числовом виде, однако часть исследовательской команды спроектировала и простроила уникальную экспериментальную установку, которая позволила ученым наблюдать за дюнами в течение долгого времени.
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Кино
Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на «Маяк»
Политика
Лавров: Зеленский приступил к выполнению обязательств по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский приступил к выполнению обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
Посол Франции на Украине заявил о безрезультатности изоляции России
Ранее о важности сближения Парижа и Москвы заявил новый посол Франции в России Пьер Леви.
Общество
Попова сообщила об условиях карантина для вывезенных из Китая россиян
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об условиях содержания в карантине в Тюменской области россиян, которых эвакуировали из Китая из-за вирусной инфекции.
Экономика
Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.