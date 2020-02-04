Политика

РИА НовостиРИА НовостиПервый самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку

Первый самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя, где бушует коронавирус, совершил посадку для дозаправки на аэродроме Восточного военного округа (ВВО), сообщает Минобороны РФ.
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