Политика

РИА НовостиРИА НовостиВторой военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
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Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

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