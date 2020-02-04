Политика
РИА НовостиВторой военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию
Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.
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Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Общество
Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Технологии
Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Происшествия
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Происшествия
Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии
Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.
Футбол
«Гранада» не пустила «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании
Футболисты «Валенсии» потерпели поражение от «Гранады» в четвертьфинале Кубка Испании.
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Политика
Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам
Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам
«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
Политика
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе
Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Шоу-бизнес
Появились доказательства того, что Эмбер Херд избивала Джонни Деппа
Эмбер Херд обвиняет бывшего мужа в домашнем насилии и избиении, а Джонни Депп пытается оправдаться, заявляя, что слова актрисы — ложь и клевета.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель
Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Менеджер популярной 36-летней певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова в интервью телеканалу «360» рассказала о самочувствии исполнительницы.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Общество
Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»
Совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на пост генерального директора сроком на пять лет, следует из сообщения компании.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Армия и оружие
Российский БТР «раздавил» американский броневик в Сирии
Looks like russian vehicle rammed #US armored vehicle pic.twitter.com/NCig6KNXk3 — Last Defender (@LastDef) February 4, 2020 Попытка одного из броневиков армии США помешать этому едва не завершилась для американцев трагично, потому что российский БТР врезался в него.
Футбол
Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Экономика
Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса
Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
Футбол
«Вердер» выбил дортмундскую «Боруссию» из Кубка Германии
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Вердеру" в матче 1/8 финала Кубка Германии (2:3).
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысяч
Всемирная организация здравоохранения обнародовала во вторник вечером новые данные по числу заболевших новым коронавирусом в мире.