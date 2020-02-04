Самолет ВКС РФ вылетел из китайского Уханя в Россию, на его борту 64 человека, сообщает Минобороны России.

Второй военный самолет с 64 людьми на борту вылетел из Уханя в Россию

Общество Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.

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Происшествия Россиянка погибла в результате схода лавины в Грузии Россиянка оказалась погибшим пассажиром легкового автомобиля, который 4 февраля упал в овраг в результате схода лавины на дороге Гудаури-Коби, ведущей к границе с РФ.

Политика Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Политика В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России Главный обвинитель в палате представителей Конгресса США по делу об импичменте президента Дональда Трампа демократ Адам Шифф подозревает, что американский лидер может отдать Аляску России в обмен на помощь во время выборов.

Политика Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.

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Армия и оружие Российский БТР «раздавил» американский броневик в Сирии Looks like russian vehicle rammed #US armored vehicle pic.twitter.com/NCig6KNXk3 — Last Defender (@LastDef) February 4, 2020 Попытка одного из броневиков армии США помешать этому едва не завершилась для американцев трагично, потому что российский БТР врезался в него.