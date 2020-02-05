Общество

РБКРБКВторой самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в РБК. Ведомство отмечает, что среди прибывших нет зараженных коронавирусом.
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Второй самолет с эвакуированными из Китая приземлился в Тюмени

Тюменская область сегодня04:46

Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя

РИА Новости04:13

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область еще 64 человека из Уханя

ТАСС04:28

Эвакуированные из Китая россияне прошли медицинский осмотр в тюменском аэропорту

Тюменская линия04:10

Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя

Комсомольская правда04:23

Появилось видео приземлившегося в Тюмени самолета из Китая

КП - Тюмень02:30

Самолет из Китая в Тюмень только что вылетел

Вслух.Рувчера в 12:47
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Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Общество

В Великобритании нашли десятки скелетов со связанными руками

В могиле, о которой пишет портал Live Science, покоились сорок два скелета со связанными руками.
Planet Today 03:40
Здоровье

Минздрав готовится к масштабной эпидемии коронавируса в России

Из-за отсутствия информации специалисты не могут быть спокойными, мы все равно они готовятся «к возможной масштабной инфекции».
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

Газета.Ru 02:40
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета вчера в 19:20
Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Профиль 02 февраля в 04:06
Здоровье

В Саратовской области из-за ОРВИ отменили уроки в 654 школах

В Саратовской области ситуация с заболеваемостью ОРВИ оценивается как стабильная.
Регион 64 06:22
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Армия и оружие

Воевавший в Донбассе немецкий наёмник ВСУ разочаровался в Украине

Life.ru вчера в 20:39
Здоровье

Недостаток витамина D повышает риск простуд и вирусов

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что "солнечный" витамин D поддерживает иммунитет, так что его нехватка грозит частыми простудами в холодное время года.
Вестник Кавказа 03 февраля в 06:43
Здоровье

Рошаль признал грипп более опасным, чем коронавирус

Доктор отметил, что в нашей стране раз в 5-6 лет случается большая эпидемия гриппа.
РЕН ТВ 06:18
Общество

Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
RT на русском 05:36
Футбол

Кепа: Яшин был фантастическим вратарём, он многое сделал для нашей позиции

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о легендарном советском голкипере Льве Яшине.
Чемпионат 06:24
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в бюджетном платье из масс-маркета

Накануне герцогиня Кэтрин в очередной раз порадовала своих поклонников, прогулявшись на публике в очень бюджетном платье из масс-маркета, но в то же время дополнив свой «дешевый» образ чуть более дорогими вещами.
Bimru.ru 05:29
Армия и оружие

Украина обвинила ДНР в обстреле жилых домов Донецка

Украина обвинила силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстреле жилых домов Донецка.
Lenta.ru 05:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева принесла извинения Успенской за эфир с ее дочерью

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева лично извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир шоу НТВ "Звезды сошлись".
Paparazzi.ru вчера в 09:43
Армия и оружие

Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»

Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК 06:52
Авто

Дебютировал новый Cadillac Escalade

Cadillac Escalade предстал в пятом поколении с новым шасси от соплатформенников Chevrolet Tahoe / Suburban и GMC Yukon.
Autorating.ru 06:36
Общество

Смартфоны в России подорожают из-за коронавируса

Ситуация с эпидемией коронавируса и закрытием заводов в Китае приведет к подорожанию смартфонов и прочих гаджетов в России и мире.
Retail & Loyalty 01:34
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru вчера в 05:28
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Культура

Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России

Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Lenta.ru 06:16
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
Общество

Дитрих сообщил о компенсациях отменившим рейсы в Китай авиакомпаниям

Власти выплатят компенсации авиакомпаниям, которые прекратили летать в Китай и обратно из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 06:39
Космос

«Ледяное сердце» Плутона управляет атмосферой планеты

Ученые указывают, что данный регион настолько же важен для климата на Плутоне, как океаны для Земли.
Актуальные Новости 06:05
Общество

Врио главы Калуги объяснил свое предложение отрубать руки чиновникам

Как передает местное издание «Калужские новости», врио мэра заявил, что в случае взяточничества «чиновникам лучше отрубать руки», и чтобы руки «еще неделю валялись на площади в назидание», а застройщиков можно высечь на столбе позора.
РБК 06:42
Происшествия

Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Известия 05:49
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