Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в РБК. Ведомство отмечает, что среди прибывших нет зараженных коронавирусом.

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

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