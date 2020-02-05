Общество

РБКРБКВторой самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в РБК. Ведомство отмечает, что среди прибывших нет зараженных коронавирусом.
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Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя

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Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область еще 64 человека из Уханя

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Первый борт с эвакуированными из Китая приземлился в тюменском аэропорту Рощино

Znak.com01:51
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
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Умер белорусский режиссер Борис Луценко

Скончался известный белорусский режиссер, народный артист Белоруссии Борис Луценко, ему было 82 года, сообщили РИА Новости в среду в белорусском Национальном академическом драматическом театре имени Максима Горького.
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Компания Cadillac представила новое поколение внедорожника Escalade, которое появится в продаже в 2020 году.
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В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

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Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

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Украинские общественники уличили власти в фальсификации итогов пробной переписи населения.
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США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России

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