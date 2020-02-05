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РБКВторой самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая
Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область 64 человека, эвакуированных из Китая из-за угрозы коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в РБК. Ведомство отмечает, что среди прибывших нет зараженных коронавирусом.
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Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Комсомольская правда04:23
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