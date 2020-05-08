Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВторой самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии

Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
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Второй самолет с военнослужащими прибыл в Россию из Италии

ТК Звезда19:36

Первые российские военные специалисты вернулись из Италии

Аргументы и Факты15:19

Минобороны сообщило об отъезде российских военных из Италии

РБК04:18

Первые российские военные вернулись из Италии

ТАСС12:27

Первые военные, помогавшие Италии в борьбе с COVID-19, вернулись в Россию

РИА Новости12:36

Из Италии вернулся первый самолет ВКС РФ с военными

Московский Комсомолец13:10

Российские военные начали покидать Италию

Коммерсантъ02:51
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Кино

Стало известно, кто заменит Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Mockva.ru вчера в 09:11
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Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Политика

США назвали России условие для продления ракетного договора

Ранее США не исключали продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагали расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешнее соглашение, а также хотели включить в договор Китай, хотя в Пекине заявили, что в подобных переговорах не заинтересованы.
РИА Новости 17:53
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Общество

Главврач из Кемерово будет наказан за приказ о медиках с коронавирусом

Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19.
News.ru 15:04
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Происшествия

Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
247
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru вчера в 10:44
Футбол

Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ

Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.
Газета.Ru 11:31
Авто

Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq

Электрокроссовер Skoda Enyaq iV, о первых тестах которого «Автоновости дня» сообщили еще вчера, выйдет на рынок в пяти модификациях и специальной версии Enyaq iV Founder’s Edition, посвященной 125-летию чешской марки.
Автоновости дня вчера в 03:20
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Политика

СП оценила адаптированность систем здравоохранения в мире к работе в ЧС

Счетная палата России проанализировала опыт борьбы с распространением коронавируса в разных странах мира и пришла к выводу, что национальные системы здравоохранения в большинстве стран оказались не готовы к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, а значит, всем им необходимы изменения и общая координация, рассказала РИА Новости замглавы ведомства Галина Изотова.
РИА Новости 20:18
Энергетика

В Китае нашли крупное месторождение природного газа

PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru 01:28
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Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото

Дочь Михаила Задорнова, скончавшегося в 2017-м, поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
OAnews 04:11
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Политика

США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу

Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти, говорится в пятницу в официальном заявлении Совета по нацбезопасности (СНБ).
РИА Новости 19:36
Единоборства

Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым

По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru 06 мая в 14:16
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Общество

В Петербурге закрытие «Каруселей» привело к столпотворению

REGNUM 13:12
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Здоровье

Дерматолог рассказал, как пережить «масочный режим» в жару

Что касается масок, если нет заболеваний кожи, можно носить их практически бесконтрольно.
РИА Новости 19:01
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
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Экономика

Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета

Как отмечает РБК, спустя месяц после разрешения российского Центробанка открывать банковские счета удаленно крупнейшие кредитные организации так и не начали оказывать эту услугу.
Инфорос 03:39
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых надо вызывать скорую помощь

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптомы, при которых необходимо вызвать скорую помощь.
ФАН 06 мая в 20:57
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Гаджеты

Samsung выпустит собственную дебетовую карту

Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.
Ридус 08:34
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Происшествия

В Новосибирской области выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом

Всего в Новосибирской области сделано 48 810 тестов на коронавирус.
REGNUM вчера в 00:56
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
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Здоровье

Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19

Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
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Общество

Многодетным семьям предложили раздать защитные маски и ноутбуки

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила выделить многодетным семьям медицинские маски, продукты питания и «электронные устройства» для дистанционного обучения.
Компания 05:13
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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