Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.

Второй самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии

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