Армия и оружие

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Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
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Первые российские военные вернулись из Италии

ТАСС12:27

Первые российские военные специалисты вернулись из Италии

Аргументы и Факты15:19

Из Италии вернулся первый самолет ВКС РФ с военными

Московский Комсомолец13:10

Второй самолет с военнослужащими прибыл в Россию из Италии

ТК Звезда19:36

Первые военные, помогавшие Италии в борьбе с COVID-19, вернулись в Россию

РИА Новости12:36

Минобороны сообщило об отъезде российских военных из Италии

РБК04:18

Российские военные начали покидать Италию

Коммерсантъ02:51
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Найдено древнейшее европейское пиво

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Политика

Зеленский назвал отзыв грузинского посла из-за Саакашвили ошибкой

Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение Тбилиси об отзыве грузинского посла из Киева.
Московский Комсомолец 06:30
Общество

В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС

В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
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Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут

Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
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Общество

Главврач из Кемерово будет наказан за приказ о медиках с коронавирусом

Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19.
News.ru 15:04
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Игры

В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса

Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31
Космос

Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса

Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
Lenta.ru вчера в 15:54
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
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Общество

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru 10:42
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Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
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Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
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Происшествия

Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
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Политика

Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:46
5
Здоровье

Врачи назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

iReactor 05:25
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Авто

Автомобили в России предложили продавать напрямую с заводов

ФАН 05:31
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Общество

На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой

Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
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Общество

Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется

В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
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Экономика

Названа опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
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Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
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Здоровье

Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
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Общество

Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде.
Бизнес News. Время зарабатывать 10:26
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Общество

В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты

В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты. А также медицинские маски и продукты.
Ferra 07:31
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Общество

Журналист «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом

Ведущий телеканала «Дождь», журналист Павел Лобков заразился коронавирусом и сейчас находится на домашнем лечении.
Афиша Daily 15:07
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Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
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Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
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