Армия и оружие
ИзвестияВторой самолет с российскими военными специалистами вернулся из Италии
Второй самолет с российскими военными специалистами, выполнявшими задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Италии, прибыл в пятницу, 8 мая, на аэродром Чкаловский Московской области.
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Наука
Найдено древнейшее европейское пиво
Популярная механика вчера в 01:36
Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского посла из-за Саакашвили ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский считает ошибкой решение Тбилиси об отзыве грузинского посла из Киева.
Московский Комсомолец 06:30
Общество
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции в ближайшее время не снимут
Красноярск, 8 мая 2020, 08:03 — REGNUM Снятие режима самоизоляции после майских праздников в Красноярском крае не предполагается, сообщили ИА REGNUM 8 мая в правительстве региона.
REGNUM 01:03
Общество
Главврач из Кемерово будет наказан за приказ о медиках с коронавирусом
Минздрав Кузбасса принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности главного врача Кемеровской областной больницы, который выпустил внутренний приказ о санкциях для медиков, заразившихся COVID-19.
News.ru 15:04
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31
Космос
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса
Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
Lenta.ru вчера в 15:54
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Общество
Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»
Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru 10:42
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия 17:49
Происшествия
Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
Политика
Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам
Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:46
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС 11:48
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Космос
Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита
Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль 05 мая в 17:21
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Здоровье
Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
Доктор Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области поручил своим заместителям Андрею Харину и Андрею Гнеушеву принять меры по ликвидации последствий сильного ливня в Нижнем Новгороде.
Бизнес News. Время зарабатывать 10:26
Общество
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты. А также медицинские маски и продукты.
Ferra 07:31
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Журналист «Дождя» Павел Лобков заразился коронавирусом
Ведущий телеканала «Дождь», журналист Павел Лобков заразился коронавирусом и сейчас находится на домашнем лечении.
Афиша Daily 15:07
Общество
Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45