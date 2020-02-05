Второй самолет Воздушно-космических сил России с 64 эвакуированными туристами из китайского города Ухань вылетел после дозаправки с аэродрома Восточного военного округа, сообщает в среду, 5 февраля, РЕН ТВ.

Второй самолет с россиянами из Уханя вылетел после дозаправки в Тюмень

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