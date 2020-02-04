Второй самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России прилетел в Ухань для эвакуации российских граждан. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ. "Продолжительность перелета с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов", - говорится в сообщении.

Второй самолет ВКС РФ прибыл в Ухань для эвакуации россиян

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