Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Второй самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень

Футбол Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.

Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Политика Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.

Общество В Китае упала смертность от коронавируса Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.

Гаджеты Брат наркобарона Пабло Эскобара презентовал новый складной смартфон Брат скандально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роман Эскобара презентовал общественности новый складной смартфон под названием Escobar Fold 2. Гаджет получил ценник в 399 долларов и может стать «убийцей» Samsung Galaxy Fold.

Авто Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса В 2019 году автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%. Причем если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная.

Политика Девиз России предложили закрепить в конституции В Конституции следует закрепить национальный девиз страны, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в своем обращении к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ Павлу Крашенинникову.