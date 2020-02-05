Политика
РИА НовостиВторой самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
Второй самолет ВКС РФ, вылетевший во вторник в Россию из китайского Уханя с россиянами на борту, после дозаправки на аэродроме ВВО отправился в конечный пункт назначения в Тюменской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Футбол
Кадар может уехать из киевского «Динамо» в Россию
Якобы защитником интересуется московское «Динамо». Кадар выступает за киевский клуб с февраля 2017 года, проведя за него более 60 матчей.
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму после броска Овечкина
Голкипер получил повреждение после броска нападающего Александра Овечкина по воротам. Шайба попала российскому вратарю в шлем.
Футбол
Полузащитник «Арсенала» Чаушич объяснил, почему команда не смогла пройти «Нефтчи» в Лиге Европы
Сербский легионер тульского «Арсенала» Горан Чаушич дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал, почему команда не смогла превзойти «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы.
Наука
В видеоролике NASA показано, как бы выглядела Земля без океанов
Ученый-планетолог Джеймс О'Донохью переделал анимацию NASA от 2008 года, чтобы подчеркнуть его самые захватывающие особенности поверхности Земли, находящейся под водными просторами океанов.
Кино
Названы сроки премьеры сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «ВандаВижен»
Генеральный директор Disney Роберт Айгер во время выступления перед инвесторами сообщил, что потоковый сервис Disney+ начнёт показывать сериал «Сокол и Зимний Солдат» в августе 2020 года.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Политика
Пелоси разорвала копию речи Трампа в конгрессе
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа по окончании его выступления перед законодателями.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике
Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Общество
В Китае упала смертность от коронавируса
Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак разрекламировала свое новое шоу на Первом канале
Стало известно, что Ксения Собчак готовится к выпуску нового шоу на Первом канале.
Гаджеты
Брат наркобарона Пабло Эскобара презентовал новый складной смартфон
Брат скандально известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роман Эскобара презентовал общественности новый складной смартфон под названием Escobar Fold 2. Гаджет получил ценник в 399 долларов и может стать «убийцей» Samsung Galaxy Fold.
Гаджеты
Названы самые производительные смартфоны начала 2020 года
Специалисты бенчмарка AnTuTu составили январский рейтинг самых производительных смартфонов на основе Android.
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках
Гаджеты
На Калужском заводе станут делать защищённые российские смартфоны
Выпуск линейки российских защищенных мобильных устройств для корпоративного сегмента начнётся на Калужском заводе телеграфной аппаратуры.
Авто
Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса
Автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и курса В 2019 году автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%. Причем если в легковом сегменте быстрее дорожали импортные машины, в коммерческом ситуация обратная.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
Девиз России предложили закрепить в конституции
В Конституции следует закрепить национальный девиз страны, заявил член Общественной палаты России Султан Хамзаев в своем обращении к сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ Павлу Крашенинникову.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.