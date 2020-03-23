По состоянию на сегодняшний день (23.03.2020 года), в Ивановской области было выявлено два случая получения положительного результата проведения экспресс-теста на коронавирус.

Второй случай заражения коронавирусом выявлен в Ивановской области

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