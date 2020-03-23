Коронавирус
SMINEWS в ИвановеВторой случай заражения коронавирусом выявлен в Ивановской области
По состоянию на сегодняшний день (23.03.2020 года), в Ивановской области было выявлено два случая получения положительного результата проведения экспресс-теста на коронавирус.
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Шоу-бизнес
Жена Петросяна ответила на сообщения о рождении ребенка
Футбол
Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона
Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
Общество
В газете «Ведомости» сменится главный редактор
Редакционным директором «Ведомостей» будет назначен Юрий Кацман – бывший издатель журнала «Секрет фирмы» и экс-главный редактор бесплатной газеты F5.
Шоу-бизнес
Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком
Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
Общество
Необычный погодный антициклон ожидается в России
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Происшествия
Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина
Главного инфекциониста Ставрополья Ирину Санникову с подтвержденным диагнозом COVID-2019 освободили от занимаемой должности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в медицинских кругах региона.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17
Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.
Экономика
В Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин
Возможные риски касательно роста цен на бензин должна оценивать ФАС, а сегодняшняя ситуация на рынке нефтепродуктов никак не связана с перспективами, озвученными Независимым топливным союзом, заявил радиостанции "Говорит Москва" член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
Общество
Губернаторам поручили проработать вопрос об ограничении посещения церквей
Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
Футбол
Константин Генич: «У меня есть большие сомнения, что 24 апреля сезон продолжится»
Президент лиги Сергей Прядкин заявил, что розыгрыш чемпионата России возобновится не раньше 24 апреля.
Общество
В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву
Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
Армия и оружие
ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море
Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Кино
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Происшествия
Осужденный за изнасилования Харви Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам лишения свободы за изнасилования и домогательства, заразился коронавирусом.
Общество
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад
Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд.
Общество
Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.
Экономика
МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года
Международный валютный фонд (МВФ) признал, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию.
Здоровье
В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса
Энергетика
Цены на газ в Европе рекордно упали
Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.
Футбол
УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы
Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
Авто
В России подорожали некоторые модели Kia
Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Футбол
В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
Общество
США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией
Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
Армия и оружие
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Общество
В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд
В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Происшествия
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме
"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.