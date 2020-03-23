Коронавирус

SMINEWS в ИвановеSMINEWS в ИвановеВторой случай заражения коронавирусом выявлен в Ивановской области

По состоянию на сегодняшний день (23.03.2020 года), в Ивановской области было выявлено два случая получения положительного результата проведения экспресс-теста на коронавирус.
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В Ивановской области зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

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Что происходит в ОКБ, где у врача выявлен коронавирус

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В Ивановской области выявлен второй случай заражения коронавирусом

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Второй заболевший коронавирусом появился, возможно, в Ивановской области

Кстати.News05:43

Еще у одного ивановца экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат

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В Ивановской области COVID-19 выявили у медика

REGNUM06:03

У одного из сотрудников Ивановской областной больницы экспресс-тест показал положительную реакцию на коронавирус

Частник.Ru05:22
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Тренеры клубов РПЛ назвали Дзюбу лучшим игроком сезона

Тренеры клубов Российской премьер-лиги выбрали нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу лучшим футболистом России в текущем сезоне, пишут «Известия».
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В газете «Ведомости» сменится главный редактор

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Известная актриса Барбара Брыльска борется с раком

Барбаре диагностировали рак языка. Корреспонденты kp.ru связались с польской актрисой и узнали, как она себя чувствует.
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Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
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Врача с коронавирусом в Ставрополье уволили из-за нарушения карантина

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Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
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Суд в Нидерландах возобновил слушания по делу MH17

Судебные слушания по делу о крушении малазийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году возобновились сегодня в Нидерландах.
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В Италию вылетел десятый самолет для помощи в борьбе с коронавирусом

РИА Новости 08:37
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В Госдуме прокомментировали предупреждение о риске роста цен на бензин

Возможные риски касательно роста цен на бензин должна оценивать ФАС, а сегодняшняя ситуация на рынке нефтепродуктов никак не связана с перспективами, озвученными Независимым топливным союзом, заявил радиостанции "Говорит Москва" член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
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Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в числе мер, которые необходимо принять на федеральном и региональном уровнях, предписала губернаторам и главам субъектов Федерации ограничить посещение церквей, мечетей и других религиозных учреждений.
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Константин Генич: «У меня есть большие сомнения, что 24 апреля сезон продолжится»

Президент лиги Сергей Прядкин заявил, что розыгрыш чемпионата России возобновится не раньше 24 апреля.
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В США отказались делать тест на коронавирус больному Алексею Воробьеву

Американские врачи отказались делать тест на коронавирус актеру и певцу Алексею Воробьеву, у которого поднялась высокая температура.
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ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море

Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами ВМС Италии и Канады, зашедших 23 марта в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
ТАСС 14:01
Кино

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

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Осужденный за изнасилования Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам лишения свободы за изнасилования и домогательства, заразился коронавирусом.
Известия вчера в 19:41
Общество

Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад

Смертность от коронавируса в Италии пошла на спад и снижается второй день подряд.
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Врач назвала самое эффективное мыло для защиты от коронавируса

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, какое мыло лучше всего использовать для мытья рук при защите от коронавируса, пишет РИА Новости.
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МВФ предупредил о глобальной рецессии хуже 2009 года

Международный валютный фонд (МВФ) признал, что в 2020 году глобальная экономика претерпит рецессию.
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Здоровье

В Чехии нашли препарат, помогающий излечиться от коронавируса

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех назвал препарат, который помогает больным коронавирусом излечиться от опасного недуга.
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Цены на газ в Европе рекордно упали

Проблемы в мировой экономике и как следствие резкое снижение спроса на газ привели к тому, что стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на европейском рынке рекордно упала.
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Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

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УЕФА официально перенёс финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте сообщает, что руководство организации приняло решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на май, из-за пандемии коронавируса.
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В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
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В FARE призвали Дзюбу быть осторожнее с публикациями в Instagram

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
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США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

Ранее появилась информация, что чиновники Минэнерго США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть.
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Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо

Дамаск, 23 марта 2020, 22:17 — REGNUM Россия и Турция осуществили совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 23 марта на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
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На Сахалине задержали двух студентов, планировавших теракт в техникуме

"Во время обыска у подростков 2002 и 2003 годов рождения изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, промышленный детонатор, самодельные взрывные устройства, а также личные дневники с записями о планируемом вооруженном нападении на учебное заведение" - отмечается в сообщении.
Российская газета 08:21
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