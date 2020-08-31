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Газета.Ru
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
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Московский Комсомолец

Адвокат Ефремова накинулся на защитника потерпевших: «Хватит тут дирижировать!»

Московский Комсомолец04:43
Телеканал 360°

Суд допросит свидетеля, который видел Ефремова за рулем

Телеканал 360°07:11
Вести.Ru

Очередная свидетельница заявила, что Ефремов был в машине один

Вести.Ru05:33
Известия

Ефремова доставили в суд

Известия04:25
Москва 24

Москва онлайн: в Пресненском суде пройдет заседание по делу Михаила Ефремова

Москва 2410:00
ТАСС

Свидетель обвинения заявила, что Ефремов был один в машине в момент ДТП

ТАСС04:40
RT на русском

Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

RT на русскомвчера в 16:36

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке

По версии следствия, сотрудник центрального аппарата СКР предложил сотруднику управления получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение человека от уголовной ответственности.
РЕН ТВ12:41
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В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
REGNUM10:26
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