Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Смотрите также
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Российский Су-27 поднялся на перехват самолета ВВС Германии
Бессимптомным носителям рекомендовали сделать прививку от коронавируса
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
Сын певицы Валерии женился на уроженке Улан-Удэ
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Подозреваемого в убийстве жены в подмосковном детском саду задержали
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
Суд арестовал сотрудника ГСУ СК, задержанного по делу о крупной взятке
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Минск и Москва договорились возобновить транспортное сообщение
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс
Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова перед ДТП мужчине
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП под влиянием похмелья
Свидетель защиты Ефремова сообщил о своей судимости
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Тихановская заявила, что вопрос Крыма не должен разъединять белорусов
Вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
Следователи задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена Деданина
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят общее Отечество
Samsung представил новый гибкий смартфон
Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Генералу Арсланову предъявили обвинение в получении крупной взятки
Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
Подробнее о событии
Адвокат Ефремова накинулся на защитника потерпевших: «Хватит тут дирижировать!»
Московский Комсомолец04:43