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Газета.Ru
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
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RT на русском

Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

RT на русскомвчера в 16:36
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Газета.Ruвчера в 16:32
Коммерсантъ

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Коммерсантъвчера в 13:14
Телеканал 360°

Свидетель по делу Ефремова заявил, что лично вывел актера из-за руля

Телеканал 360°вчера в 14:37
Московский Комсомолец

Работница бистро дала показания против Ефремова: актер ехидничал

Московский Комсомолецвчера в 14:40
Известия

Второй новый свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП

Известиявчера в 15:47
ТАСС

Второй новый свидетель обвинения по делу Ефремова подтвердил его нахождение за рулем в ДТП

ТАССвчера в 14:44

В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом
REGNUM23:09
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфаксвчера в 07:02
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