Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
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Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
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