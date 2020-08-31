Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
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Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
С чего всё началось
Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП
Ранее судья Пресненского суда Елена Абрамова решила допросить двух свидетелей со стороны обвинения после допроса актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
ТАССвчера в 12:53
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