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Газета.Ru
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Ранее судья Пресненского суда Елена Абрамова решила допросить двух свидетелей со стороны обвинения после допроса актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
ТАССвчера в 12:53
Подробнее о событии
RT на русском

Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

RT на русскомвчера в 16:36
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Газета.Ruвчера в 16:32
Московский Комсомолец

Работница бистро дала показания против Ефремова: актер ехидничал

Московский Комсомолецвчера в 14:40
Телеканал 360°

Свидетель по делу Ефремова заявил, что лично вывел актера из-за руля

Телеканал 360°вчера в 14:37
ТАСС

Второй новый свидетель обвинения по делу Ефремова подтвердил его нахождение за рулем в ДТП

ТАССвчера в 14:44
Известия

Второй новый свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП

Известиявчера в 15:47
Коммерсантъ

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Коммерсантъвчера в 13:14

В российском даркнете появились данные американских избирателей

В российском даркнете появились данные американских избирателей На одной из российских хакерских площадок выложили базы данных 7,6 млн избирателей Мичигана, а также миллионов жителей других штатов США.
Коммерсантъ17:48

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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