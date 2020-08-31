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Газета.Ru
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
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RT на русском

Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

RT на русскомвчера в 16:36
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Газета.Ruвчера в 16:32
ТАСС

Второй новый свидетель обвинения по делу Ефремова подтвердил его нахождение за рулем в ДТП

ТАССвчера в 14:44
Телеканал 360°

Свидетель по делу Ефремова заявил, что лично вывел актера из-за руля

Телеканал 360°вчера в 14:37
Московский Комсомолец

Работница бистро дала показания против Ефремова: актер ехидничал

Московский Комсомолецвчера в 14:40
Коммерсантъ

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Коммерсантъвчера в 13:14
Известия

Второй новый свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП

Известиявчера в 15:47

Главу белорусских католиков не впустили на территорию республики

Глава Римской католической церкви в Белоруссии (РКЦ), архиепископ Тадеуш Кондрусевич находится на границе Польши и Белоруссии, белорусская сторона не пропускает его на территорию страны, сообщил врио пресс-секретаря Конференции католических епископов Белоруссии Юрий Санько.
Главу белорусских католиков не впустили на территорию республики
Взгляд.рувчера в 07:47
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Ефремов не смог объяснить свои показания о том, что был за рулем

На вопрос адвоката в ходе заседания Пресненского суда, как Ефремов объяснит показания, которые записали с его слов в присутствии четырех специалистов, включая психолога, актер сказал: "Я не комментатор".
РИА Новостивчера в 11:36
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США готовят новые санкции против Венесуэлы — Reuters

Вашингтон, 31 августа 2020, 21:24 — REGNUM Специальный представитель администрации президента США Дональда Трампа по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Белый дом готовит ужесточение нефтяных санкций против Боливарианской Республики, 31 августа сообщает агентство Reuters.
REGNUMвчера в 14:24
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В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом

Учёные смоделировали два сценария: оптимистичный подразумевает продолжение тренда на снижение темпов прироста, негативный — вторую волну эпидемии, при этом в качестве условной даты её начала названо 14 сентября.
RT на русскомвчера в 12:20
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Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

Глава SpaceX и Tesla планирует выпустить электрокар-бюджетник, в основу которого также ляжет Model 3. Однако эксперты говорят, что никакого автомобиля с электродвигателем не будет, а Маск имел в виду выпуск новой третьей модели Tesla.
CT newsвчера в 04:55
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1 сентября в Кузбассе вводится повышенный размер платы за ЖКУ

ЖК РФ, не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.
КузПресс21:00
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Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.рувчера в 02:58
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