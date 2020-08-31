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Газета.Ru
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Ранее судья Пресненского суда Елена Абрамова решила допросить двух свидетелей со стороны обвинения после допроса актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
ТАССвчера в 12:53
Подробнее о событии
ТАСС

Второй новый свидетель обвинения по делу Ефремова подтвердил его нахождение за рулем в ДТП

ТАССвчера в 14:44
Газета.Ru

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Газета.Ruвчера в 16:32
Известия

Второй новый свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулем в момент ДТП

Известиявчера в 15:47
RT на русском

Второй свидетель подтвердил нахождение Ефремова за рулём во время ДТП

RT на русскомвчера в 16:36
Московский Комсомолец

Работница бистро дала показания против Ефремова: актер ехидничал

Московский Комсомолецвчера в 14:40
Коммерсантъ

Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

Коммерсантъвчера в 13:14
РЕН ТВ

Свидетель заявил в суде, что лично выводил Ефремова из джипа после ДТП

РЕН ТВвчера в 12:45

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
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«Конец»: Дженсен Эклс не смог сдержать эмоций, объявляя о завершении съемок «Сверхъестественного»

Исполнитель роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное» Дженсен Эклс выложил на своей официальной странице в Instagram трогательное видео, в котором он анонсировал завершение проекта.
Popcornnews.ruвчера в 08:22
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В Липецкой области выросло число заболевших COVID-19

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом жителям Липецкой области напоминают о рекомендациях по профилактике в связи с ростом количества выявленных случаев заражения COVID-19, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.
ГТРК Липецквчера в 07:50
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".
Российская газетавчера в 12:20
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.
РИА Новостивчера в 14:23
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