Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что после смертельного ДТП человек, похожий на актёра Михаила Ефремова, вышел с пассажирского места его автомобиля. По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».