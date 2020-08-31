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RT на русском
RT на русском

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что после смертельного ДТП человек, похожий на актёра Михаила Ефремова, вышел с пассажирского места его автомобиля. По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».В источнике
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Коммерсантъ

Третий свидетель заявил, что Ефремов был на пассажирском сиденье в момент ДТП

Коммерсантъ10:16
Комсомольская правда

За Ефремова в суде вступился свидетель, лишенный водительских прав за пьянку

Комсомольская правда08:54
РЕН ТВ

Свидетель заявил о севшем в машину Ефремова мужчине перед ДТП

РЕН ТВ06:33
Известия

Свидетель защиты Ефремова рассказал об угрозах из-за показаний в суде

Известия09:12
РИА Новости

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

РИА Новости08:49
RT на русском

Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП

RT на русском08:00
ТАСС

Свидетеля защиты Ефремова привлекали к уголовной ответственности за избиение жены

ТАСС08:11

Поляки изучили российский «Прометей» и засомневались в покупке американских F-35

«Потенциально возможное размещение «Прометея» под Калининградом способно свести к нулю эффективность вероятного приобретения Польшей американских истребителей, которые ещё и обойдутся в круглую сумму для польского бюджета», — пишут эксперты канала.
Новостной фронт05:32
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