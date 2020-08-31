Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
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Свидетель Андрей Гаев заявил в суде, что после смертельного ДТП человек, похожий на актёра Михаила Ефремова, вышел с пассажирского места его автомобиля. По словам свидетеля, он видел, как его друг Александр Кобец «разговаривал с мужчиной, который вышел из машины со стороны пассажирского сиденья».В источнике
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За Ефремова в суде вступился свидетель, лишенный водительских прав за пьянку
Комсомольская правда08:54