Армия и оружие
ТК ЗвездаВторой удар Ирана был нанесен по авиабазе США в иракском Эрбиле
Известно, что на базу Айн аль-Асад в Анбаре, где находятся американские войска, упало десять ракет. Нападению Ирана подверглась не только база США Айн аль-Асад, но и другие американские объекты. Об этом сообщил военный корреспондент Al-Monitor со ссылкой на американского военного чиновника.
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Иранские ракеты попали по той части авиабазы в Ираке, где не было военных США
Эхо Москвывчера в 23:31
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