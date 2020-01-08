Армия и оружие
ВедомостиИран атаковал американские авиабазы в Ираке
Утром 8 января армия Ирана выпустила более 20 баллистических ракет по американских авиабазам в Ираке. Под обстрел попали два объекта – аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад, сообщал Пентагон.
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Армия и оружие
В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.
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Принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия членов королевской семьи
Меган, в прошлом актриса, звезда сериала "Форс-мажоры" (Suits) недавно сделала сенсационное для члена королевской семьи заявление, что тяжело переживает критику СМИ в свой адрес.
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Де Лигт может вернуться в «Аякс» на правах аренды
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может вернуться в «Аякс», за который выступал ранее.
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Иранские власти назвали причину крушения украинского Boeing
Технологии
Российские компании потеряли на социальной инженерии 1,26 млрд рублей
По их данным, на методах социальной инженерии основываются 70% успешных атак.
Армия и оружие
Израиль заявил о прорыве в разработке лазерной системы перехвата ракет
Происшествия
В Новосибирской области горит торговый комплекс
В Новосибирской области горит торговый комплекс, 8 января сообщается на сайте регионального МЧС.
Финансы
Курс евро опустился ниже 68 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
Общество
В России утвердили правила маркировки ряда товаров
Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
Армия и оружие
Fox News: у США нет в Ираке систем ПРО, чтобы сбивать ракеты Ирана
По сообщению источника в Пентагоне, командование США приняло решение не сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым американцами объектам в Ираке из-за того, что у США просто отсутствуют средства противоракетной обороны в этой зоне.
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Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
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Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Как и ожидалось, в рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 были представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Армия и оружие
В результате удара по военному училищу в Триполи погибли 23 человека
Футбол
Дмитрий Тарасов едет на сборы с «Рубином»
Общество
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen.
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Гаджеты
Представлен недорогой неубиваемый смартфон сразу на Android 10
Компания Bullitt, которая стоит за довольно известным брендом защищённых смартфонов Cat, представила новую модель — Cat S32.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани достигло 56
Происшествия
Задержан водитель, сбивший насмерть двух подростков в Петербурге
В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил юношу и девушку.
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Технологии
Названы самые интересные патенты на изобретения 2019 года
Специалисты Роспатента составили рейтинг уникальных патентов за 2019 год.
Наука
Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена
Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.