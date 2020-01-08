Армия и оружие

ВедомостиВедомостиИран атаковал американские авиабазы в Ираке

Утром 8 января армия Ирана выпустила более 20 баллистических ракет по американских авиабазам в Ираке. Под обстрел попали два объекта – аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад, сообщал Пентагон.
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В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана

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По сообщению источника в Пентагоне, командование США приняло решение не сбивать баллистические ракеты, выпущенные Ираном по используемым американцами объектам в Ираке из-за того, что у США просто отсутствуют средства противоракетной обороны в этой зоне.
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