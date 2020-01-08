Утром 8 января армия Ирана выпустила более 20 баллистических ракет по американских авиабазам в Ираке. Под обстрел попали два объекта – аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад, сообщал Пентагон.

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