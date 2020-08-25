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Известия
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей. Общий объем намолоченного зерна составил 90,2 млн тонн, из которых 67,3 млн тонн составила пшеница. Для сравнения, на те же даты прошлого года зерна было собрано 26,6 млн тонн, из них пшеницы — 57 млн тонн.В источнике
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Телеканал 360°

Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

Телеканал 360°02:11
Кубань 24

В России планируют собрать близкий к рекордному урожай зерновых

Кубань 2401:21
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

Известия17:02
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Ведомости16:01
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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