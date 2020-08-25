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Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

На 24 августа в России был собран урожай зерновых примерно с 57,5% посевных площадей. Общий объем намолоченного зерна составил 90,2 млн тонн, из которых 67,3 млн тонн составила пшеница. Для сравнения, на те же даты прошлого года зерна было собрано 26,6 млн тонн, из них пшеницы — 57 млн тонн.В источнике
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Российская газета

На что нажали

Российская газетавчера в 11:53
Телеканал 360°

Новые сборы урожая обогнали результаты прошлого года

Телеканал 360°вчера в 02:11
Кубань 24

В России планируют собрать близкий к рекордному урожай зерновых

Кубань 24вчера в 01:21
Известия

Второй в истории: Россия соберет отличный урожай вопреки эпидемии

Известиявчера в 17:02

США обвинили Россию в нарушении правил деконфликтинга в Сирии

Соединенные Штаты утверждают, что Россия нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии, передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Эллиота.
Газета.Ru17:31
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«Новые мутанты» остались без рецензий из-за коронавируса

Ряд кинокритиков американских изданий отказались писать рецензии на хоррор «Новые мутанты» в связи с тем, что для них не устроили специальные пресс-показы, а предложили смотреть фильм на обычных киносеансах.
Культуроманиявчера в 10:30

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

По данными Федеральной налоговой службы, из единого госреестра юридических лиц в период 2017-2019 годов исключены 460 ФГУП, из которых 233 предприятия (50,7%) - по причинам неудовлетворительного финансового состояния.
Газета.Ru17:00
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Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомостивчера в 09:57
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Новый клип группы BTS установил рекорд в YouTube

Сеул, 26 августа 2020, 11:01 — REGNUM Видеоклип песни южнокорейского бойз-бенда BTS — Dynamite набрал 200 млн просмотров на видеохостинге YouTube за рекордно короткое время — 4 дня и 12 часов после публикации 21 августа.
REGNUMвчера в 04:01
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Фармацевт рассказала об обнаруженных в крови Навального препаратах

Омские врачи не обнаружили в крови Навального каких бы то ни было отравляющих веществ, после чего жена Навального настояла на перевозе его в немецкую клинику Charite, где немецкие врачи обнаружили в анализах Навального ингибиторы холинэстеразы.
ИА Красная Весна25 августа в 05:25
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