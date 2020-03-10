с чего всё началось

Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News. Диагноз был поставлен мужчине в 2003 году.

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Общество Погоню за гигиеной назвали вредной для здоровья В каких случаях погоня за гигиеной может дать обратный эффект, рассказал врач аллерголог-иммунолог и ведущий медицинской программы на телеканале "Пятница" Алексей Бессмертный в интервью радио Sputnik.

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Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.