Здоровье
ИнтерфаксВторой в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News. Диагноз был поставлен мужчине в 2003 году.
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с чего всё началось
Авторитетный медицинский журнал The Lancet сообщил, что у лечившегося от ВИЧ т. н. «лондонского пациента» в течение 18 месяцев после прекращения антиретровирусной терапии была зафиксирована ремиссия, то есть отсутствие каких-либо признаков или симптомов болезни.Коммерсантъ13:31
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Премьер Италии Джузеппе Конте жёстко ограничил передвижение жителей по всей стране.
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