Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters. Утром в одном из почтовых отделений уже прогремел взрыв.

Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

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