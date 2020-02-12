Происшествия
REGNUMВторой взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters. Утром в одном из почтовых отделений уже прогремел взрыв.
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Общество
Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»
Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз
История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Политика
Грызлов: Киев не спешит выполнять соглашения нормандского саммита
Представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти не спешат выполнять договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и российских военных, действующих вместе с войсками сирийской армии, в нападении на мирных жителей в Идлибе.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Армия и оружие
Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео
Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Шоу-бизнес
В возрасте 24 лет умерла корейская актриса Го Су Юнг
Корейской актрисы Го Су Юнг не стало в возрасте 24 лет, по данным источников, она давно болела.
Происшествия
В Тюмени уволили следователя, отмечавшего повышение под блатной жаргон
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Кино
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Политика
В Киеве оценили возможность встречи Путина и Зеленского
В конце января Зеленский в интервью израильскому «9 каналу» сказал, что ведет прямой диалог с Путиным, чтобы продолжить обмен пленными и закончить конфликт в Донбассе.
Общество
Белоруссия забирает технологическую нефть из «Дружбы» на НПЗ
Белоруссия забирает технологическую нефть из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных в транзите российского сырья западным потребителям.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Гаджеты
Samsung представил новый гибкий смартфон
Корпорация Samsung представила новую модель смартфона Galaxy Z Flip в рамках презентации в Сан-Франциско, сообщает Associated Press.
Футбол
Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Напомним, Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Общество
Маткапитал и выплаты на детей получать станет проще
Чтобы получить пособие на ребенка от трех до семи лет, которое полагается семьям с низким доходом, необходимо будет написать заявление.