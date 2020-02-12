Происшествия

REGNUMREGNUMВторой взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters. Утром в одном из почтовых отделений уже прогремел взрыв.
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В двух почтовых отделениях в Нидерландах прогремели взрывы

ТАСС03:46

В офисах почтовой компании в Нидерландах прогремели два взрыва

РИА Новости03:35

В Нидерландах в двух почтовых отделениях прогремели взрывы

Дождь04:23

В Нидерландах взорвались две бомбы в посылках

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Появилось видео с места взрыва на почте в Нидерландах

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Второй взрыв за одно утро произошёл в Нидерландах

RT на русском03:20

Фото с места взрыва посылки в почтовом отделении в Амстердаме

РЕН ТВ03:01
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Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе

Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
Капитал страны 05:02
Гаджеты

12 ядер в ноутбуке. Засветился топовый APU AMD Ryzen 9 4900H

Характеристики гибридного процессора не сообщаются, но исходя из того, что стоящая на ступень ниже модель Ryzen 7 4800H имеет 8 вычислительных ядер и поддерживает 16 потоков, Ryzen 9 4900H, скорее всего, окажется 12-ядерной моделью и тоже с поддержкой многопоточности.
iXBT.com 04:34
Происшествия

В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Газета.Ru 04:25
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
RT на русском 04:40
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта.
Коммерсантъ вчера в 01:38
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Ведомости 01:18
Гаджеты

Samsung представил складной смартфон

На презентации Samsung представил новые смартфоны-флагманы. В линейке три модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Кино

Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
ToDay News Ufa 01:18
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Аргументы и Факты вчера в 08:05
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-главу МВД Республики Коми

«Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 февраля 2020 года включительно», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:59
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Политика

Филиппины расторгают военный договор с США

Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA).
Аргументы недели вчера в 09:51
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Гаджеты

Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite

Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
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Общество

Китайскому коронавирусу дали официальное название

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил официальное название нового китайского коронавируса.
Наша версия вчера в 11:54
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Экономика

По производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России

Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров сообщил, что по производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России.
Реальное время 03:02
Происшествия

На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Известия 03:33
Шоу-бизнес

Эшли Грэм выложила честное фото в белье после родов

Эшли показала свою фигуру после родов.
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Хоккей

Кучеров повторил достижения Федорова, Малкина и личный рекорд в НХЛ

Матч ТВ 03:48
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни

В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
News.ru 02:24
Наука

Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
Аргументы и Факты 04:39
Экономика

Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
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Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:49
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