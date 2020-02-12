Происшествия
REGNUMВторой взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters. Утром в одном из почтовых отделений уже прогремел взрыв.
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе
Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
Гаджеты
12 ядер в ноутбуке. Засветился топовый APU AMD Ryzen 9 4900H
Характеристики гибридного процессора не сообщаются, но исходя из того, что стоящая на ступень ниже модель Ryzen 7 4800H имеет 8 вычислительных ядер и поддерживает 16 потоков, Ryzen 9 4900H, скорее всего, окажется 12-ядерной моделью и тоже с поддержкой многопоточности.
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
Экономика
ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке
ВТБ снизил ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых, на 0,5 процентного пункта.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Гаджеты
Samsung представил складной смартфон
На презентации Samsung представил новые смартфоны-флагманы. В линейке три модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Кино
Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века
В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Армия и оружие
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Культура
Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей
Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Происшествия
Суд оставил под стражей экс-главу МВД Республики Коми
«Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 февраля 2020 года включительно», — указывается в заявлении.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Политика
Филиппины расторгают военный договор с США
Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA).
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
Гаджеты
Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite
Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
Общество
Китайскому коронавирусу дали официальное название
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус озвучил официальное название нового китайского коронавируса.
Происшествия
В переходе московского метро нашли брошенного младенца
В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Экономика
По производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России
Министр сельского хозяйства Марат Зяббаров сообщил, что по производству мяса Татарстан находится на восьмом месте в России.
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм выложила честное фото в белье после родов
Эшли показала свою фигуру после родов.
Политика
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни
В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
Наука
Ученые узнали, как можно защитить организм от множества вирусов сразу
Ученые провели ряд исследований и выяснили, что может помочь защитить организм не от одного вируса, а сразу множества вирусных инфекций.
Экономика
Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах
Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезной болезни
Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.