Происшествия

Вести.RuВести.RuВторой за день Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе совершил аварийную посадку второй за сутки вертолет, передает телеканал "Россия 24". Известно, что Ми-8 жестко приземлился в Заполярном районе, на борту 23 человека, включая четырех членов экипажа. Информации о пострадавших пока нет.
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Что произошло за день: среда, 25 декабря

Интерфакс12:45

Второй за день российский вертолет совершил жесткую посадку

Эхо Москвы12:31

Совершивший жесткую посадку Ми-8 приземлился в Коми, уточнил авиаотряд

РИА Новости07:55

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе

ТАСС07:32

Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

РБК07:00

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком АО

Коммерсантъ07:00

Следователи начали проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в НАО

RT на русском08:44
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Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 08:44
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Песков рассказал о грядущей встрече Путина с бизнесменами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов, которая состоится в среду, 25 декабря.
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Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
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Промсвязьбанк стал владельцем Связь-банка

Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка в результате передачи более 99% акций от Российской Федерации.
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Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем

Аргументы недели 09:11
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В Севастополе встретили первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга

Сегодня, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, прошедший по мосту через Керченский пролив.
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Вчера стало известно, что 86-летняя актриса, режиссер и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек накануне была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.
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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Происшествия

В посольстве подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Пианистка Элина Валиева умерла в Будапеште из-за утечки бытового года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российского дипломата в Венгрии.
Газета.Ru 04:14
Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru вчера в 05:35
Автоспорт

Жена Шумахера обратилась к болельщикам

Lenta.ru 09:33
Происшествия

В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками

Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, еще пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
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Форвард сборной Словакии может продолжить карьеру в «Динамо»

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Избитую в Ингушетии девочку выпишут из больницы на этой неделе

Москва 24 23 декабря в 08:29
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В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Lenta.ru 10:01
Общество

Кейт Миддлтон показала необычный снимок своих детей

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Стоит отметить, что еще недавно Наташа Королева заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти.
Комсомольская правда 09:05
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Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на Россию

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Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета 03:05
Экономика

Сбербанк передал «золотую акцию» «Яндексу»

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Футбол

Игрок «Вест Хэма» предлагает снимать с клубов очки за расизм фанатов

Футболист «Вест Хэма» Майкл Антонио предлагает радикальные меры по борьбе с расизмом.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Интерфакс 08:29
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Outkitel представила защищенный смартфон WP5 за 100 долларов

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В МИД назвали возможные варианты ответа на санкции США

Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в Россию, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД России Сергей Рябков.
Газета.Ru 09:45
Шоу-бизнес

64-летняя жена Гогена Солнцева снялась для супруга в мокром платье

Екатерина Терешкович приняла участие в откровенной фотосессии. Сейчас пара Солнцева и Терешкович переживает не лучшие времена.
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На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
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В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

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